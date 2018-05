Advierten faltante de monedas de 2 pesos

Al igual que en el resto del país, en Corrientes comerciantes advierten que faltan monedas de dos pesos desde que no se permite la circulación del billete de 2 pesos. “Tenemos pocas monedas, se hace difícil. Todavía hay algunas personas que nos quieren pagar con el billete”, dijo Carlos, un kiosquero, a este diario.

Cabe recordar que los billetes de 2 pesos ya no pueden circular en los comercios, sólo los bancos deben aceptarlo para sustituirlo por monedas hasta el 31 de mayo. En el país, los comercios reclaman monedas para canjearlos.

Desde el 28 abril pasado estos billetes ya no tienen valor legal en la circulación comercial. Por este motivo, es que los vendedores no están obligados a recibirlos, ya que no tienen vigencia como moneda de transacción. El Banco Central extendió hasta el 31 de mayo el plazo para canjear en los bancos estos billetes; luego de esa fecha se los quitará finalmente de circulación y serán desmonetizados; es decir, dejarán de ser considerados dinero.