Curuzú Cuatiá: familias evacuadas retornaron a sus casas, siguió la lluvia y continuaba el alerta por arroyos y canales colapsados

Con el alerta meteorológica vigente al cierre de esta edición, en Curuzú Cuatiá todo el personal municipal estaba abocado a monitorear y prestar servicios ante la coyuntura que atraviesa la ciudad con intensas lluvias registradas durante los últimos días y que obligó el jueves a una evacuación momentánea de 17 familias, que luego retornaron a sus hogares.

En paralelo, se despliegan operativos de asistencia a familias en situación de vulnerabilidad en al menos cuatro barrios y un asentamiento.

En este contexto, el director de Acción Social del Municipio, Miguel García, explicó a El Litoral que “la evacuación de familias fue momentánea, mientras duró la lluvia, luego retornaron a sus casas, no pasaron la noche del jueves en los centros habilitados”. Recordó que “lo que hacemos en este tipo de casos es invitarlos a que vengan al Centro Integrador Comunitario, que lo habilitamos con espacio para albergarlos y se les brinda una asistencia integral con comida, leche, ropa y medicamentos en caso de que necesiten”.

Por otro lado, indicó que “también salimos a los barrios afectados a repartir comida, estamos haciendo dos ollas de 100 litros y otra de 50 y repartimos en el Santa Rosa, Las Flores, Centenario, Ralín, así como en el asentamiento Cheto”.

Respecto a la situación meteorológica de este viernes, comentó que “llovió en forma intermitente desde la madrugada y hasta el mediodía, luego paró pero siguió feo y está amenazante desde el oeste. Hasta el mediodía de hoy (viernes) llovió 150 milímetros, contabilizados desde la mañana de ayer (jueves)”. Seguidamente, ratificó que “si llega a llover será una situación compleja porque está todo colapsado, arroyos, canales, desagües”.

Además, señaló que “no fue necesario pedir ayuda a la Provincia con asistencia de productos, ya que habíamos gestionado con anterioridad y teníamos módulos que ahora estamos distribuyendo a los que necesitan”.

En cuanto a la cuestión del servicio energético, García señaló a este matutino que “en Dpec me informaron que tienen muchos reclamos porque hay una variedad de casos, de líneas y conexiones precarias, hay casas con agua y que tienen corriente eléctrica. Entonces me dijeron que van atendiendo según las posibilidades, ya que incluso sigue la inestabilidad del tiempo”.

Finalmente, expresó que “en la zona rural sólo registramos que en Cazadores Correntinos hubo corte de luz y el camino de acceso estaba anegado”.