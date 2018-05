Desde el sindicalismo local cuestionan la reforma laboral

Aún no afloró el debate en el Congreso por los tres proyectos del Gobierno nacional que impulsan una reforma laboral, pero las iniciativas ya generan discrepancias no sólo desde la bancada opositora sino también desde el arco sindical. En Corrientes, gremialistas marcaron su rechazo de plano y otros evaluaron que existe una coyuntura de crisis que merecería una mayor atención.

Esta semana ingresó al Senado de la Nación un paquete de normativas que promueven modificaciones en el fuero laboral. Una de ellas contempla un plan de blanqueo, otra de capacitaciones, y una tercera, de incorporación de tecnologías para la salud.

“Rechazamos absolutamente. Hay varias organizaciones que vamos a juntarnos para ir resolviendo qué vamos a hacer”, indicó el secretario general de ATE Corrientes, Feliciano “Chano” Romero, quien explicó que la próxima semana se reunirán para organizar una manifestación en contra de las iniciativas, las cuales, considera, forman parte de un plan de “flexibilización”. Proceso que inició, según expresó, con “la firma del Pacto Fiscal” a nivel nacional, provincial y municipal. “Esto es una reforma laboral y una reforma previsional. Lo que se busca ahora es compatibilizar”, expresó a El Litoral el referente de la organización sindical.

El representante de ATE explicó que esto se observó “en los despidos de los compañeros nacionales”, en áreas sensibles para la economía popular, de acuerdo con lo informado. “Debe quedar en claro que no es un problema de los trabajadores estatales solamente, sino de la sociedad en su conjunto, porque sino parece un problema sectorial”, manifestó.

“Si en el Estado, donde se tiene mayor estabilidad, para quienes están en planta permanente hay problemas, ni hablar de lo que suceda en el ámbito privado”, planteó Romero.

“No es momento de debatir una reforma. Hay otros temas en los que estamos la mayoría de los sindicatos para debatir, como las paritarias”, dijo a El Litoral el secretario adjunto del Sindicato de Telefónicos de Corrientes, Rodolfo “Tito” Cerdán. “Hoy la preocupación más grave es el achique del Estado, con permanentes despidos, y en los sectores privados. La pérdida de salarios y de consumo. Hay muchas pymes y comercios que están cerrando”, indicó el dirigente gremial.

Para el caso del proyecto que promueve capacitaciones, Cerdán manifestó sus reparos ante el sistema de pasantías. “Precarizan las fuentes de trabajo. No es un sistema que genera mayores posibilidades de trabajo. Tenemos experiencia de los 90”, sostuvo y explicó que pueden existir casos en los cuales el pasante reemplaza a un activo. A esto se suma que el joven estudiante puede abandonar sus estudios a costa de quedarse en el puesto de trabajo, o porque los horarios no son lo suficientemente flexibles. Señaló que el proyecto del Ejecutivo no contempla todos los detalles, por lo que podría quedar a merced de una reglamentación. “Hay que analizarlo y que los vacíos legales no caigan en la desvirtuación del espíritu”, señaló.

En cuanto al proyecto de blanqueo de trabajadores que actualmente están en el mercado informal, manifestó que es alentador, no obstante, indicó que este debe estar acompañado por las medidas de contralor necesarias, ya que, en caso contrario, no tendrá el efecto esperado y sólo serviría como una suerte de amnistía para los empresarios. Además, se expresó en contra del banco común para el pago de indemnizaciones. “Este debería formar parte del riesgo empresarial”, señaló el sindicalista.

En este sentido, la iniciativa propone que con aporte de los haberes de los trabajadores se destine un porcentaje a un fondo común que, eventualmente, podría ser utilizado para indemnizaciones. Este generó polémica entre la oposición y el oficialismo.