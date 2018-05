Jóvenes profesores solicitan acceso al sistema educativo provincial

El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), Fernando Ramírez, recibió a integrantes del grupo Docentes Nóveles Correntinos, conformado por profesores que hace mucho tiempo se recibieron y aún no pueden acceder a su primer puesto de trabajo dentro del sistema educativo público provincial.

Durante el encuentro, los dirigentes gremiales y los docentes desempleados coincidieron “en el diagnóstico laboral del sistema de educación pública provincial, en el reclamo justo de puestos de trabajo, y avanzaremos en un plan de acción conjunta”. El titular de Suteco señaló que la principal preocupación de los Docentes Nóveles Correntinos es “la falta de trabajo”, combinado con la “poca oferta laboral que genera el sistema público” y las “terribles irregularidades que desde Suteco venimos denunciando sobre la asignación de cargos y horas cátedras”. “Achican enormemente la oferta laboral del sistema público y perjudica directamente a los docentes que hace tiempo se recibieron y todavía no pueden acceder al sistema público”, explicó el dirigente sindical. Ramírez, a la vez, expresó que otro problema “es la falta de padrones en tiempo y forma, que es otro inconveniente grave que afecta a los que todavía no tienen trabajo y a los que también reclaman concursos para acceder a titularidades, interinatos y suplencias estando en actividad”.

“Con los docentes desempleados coincidimos en el diagnóstico del problema laboral; el reclamo justo por la generación de más puestos de trabajo; el pedido de solución para las asignaciones irregulares; falta de padrones en tiempo y forma; falta de miembros de Juntas; falta de supervisores (sólo hay dos para toda la provincia); la necesidad de inversión del Gobierno provincial para construir más escuelas, ampliando así la oferta educativa”, expuso.