La Comuna avanza con un censo de los vendedores ambulantes y aclaran que no hubo desalojo

Ante algunas imágenes difundidas por redes sociales, donde se dio a entender que personal de Guardia Urbana desalojaba a las mujeres que venden plantas medicinales en la peatonal Junín, desde el Municipio aseguraron que en realidad avanzan con un relevamiento de los comerciantes callejeros ante la carencia de registros y que una vez finalizado el mismo, se procederá a realizar un padrón donde consten todos los ambulantes.

Tras la repercusión de la imagen del supuesto desalojo, el subsecretario de Seguridad comunal, Yamandú Barrios aclaró a El Litoral que “el personal solamente está haciendo un relevamiento, para tener todos los datos de los vendedores ambulantes que se ubican desde la plaza Vera por calle Junín hasta plaza Cabral. Pero no se hecho a ninguna persona y tampoco es nuestra intención echar a nadie”.

“La Guardia Urbana además no tiene la facultad para realizar un control, para eso hay un área específica que corresponde a la Dirección de Ambiente, pero necesitamos los datos para lograr una actualización”, informó.

El funcionario comunal también indicó que el censo continuará por la peatonal Junín y luego se extenderá a otros espacios. “Es imposible poder controlar el espacio público si no contamos con un registro, pero lo único que iniciamos es un relevamiento no un control y mucho menos un desalojo”, aseguró Barrios.

En tanto, en comunicación con El Litoral el subsecretario de Comercio de la Comuna, Valdemar Valtier, área encargada de controlar la venta ambulatoria, aclaró “no estamos realizando ningún operativo de control, sólo se están relevando algunos datos, para que luego desde nuestra área podamos avanzar en la confección de un padrón”.

“Es primordial mantener un ordenamiento en el espacio público, por lo que es necesario que todos aquellos que se dediquen a esta actividad cuenten con la habilitación pertinente”, aseveró Valtier.

Y prosiguió diciendo “la idea es general y se va a extender a todos los espacios públicos, queremos sectorizar y tener un mayor control de todas las zonas”, aseveró.

Y en este sentido, el funcionario comunal recordó que los requisitos se encuentran establecidos en la Ordenanza N° 6.025 de diciembre del 2013, donde se establece que los que pretendan trabajar en este rubro deben poder acreditar su identidad mediante documentación respectiva (DNI, LC, o pasaporte); certificado de domicilio; certificado de buena conducta; Certificado de buena salud expedido por la asistencia pública, el que deberá ser renovado anualmente. Y por último presentar dos fotos 4 x 4 para confeccionar el legajo personal de antecedentes y el carnet.

Cabe señalar que luego de la confusión generada por las fotos que se dieron a conocer en las redes sociales, personal de Guardia Urbana se acercó nuevamente a las vendedoras y juntos llevaron tranquilidad a los que se sintieron molestos por la situación, dado el tiempo que las mismas realizan la actividad en el sector.