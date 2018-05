La Justicia ordenó al Municipio que anule el traslado de administrativos al corralón

Son tres los empleados de planta permanente de la Municipalidad de Virasoro que en diciembre del año pasado, el Ejecutivo a través de un memorándum, los trasladó de áreas administrativas al corralón comunal. Todos objetaron la legalidad de la decisión ante los estrados judiciales y obtuvieron sentencias favorables: una fue emitida hace unos 15 días y otras dos, el último jueves. No obstante, anteayer ya fue presentada una denuncia contra la Comuna precisamente por el incumplimiento del primer fallo.

De acuerdo a lo manifestado a este diario en los primeros días de la nueva gestión municipal, varios empleados fueron trasladados a otras dependencias municipales, pero sólo tres habrían presentado recursos de amparo en la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé para pedir poder continuar desempeñándose en el área donde estaban hace varios años.

Sobre esto, Guillermo de la Cruz que junto con Juan Pablo Suaid representaron a los municipales damnificados, brindó detalles de cada uno de los casos que tienen puntos en común: “Son personas que tienen varios años como personal de planta, fueron trasladados a través de un memorándum y tampoco se les respetó la función que venían cumpliendo porque en este punto hay que tener en cuenta que una nueva administración puede cambiarlos de área pero no modificarles el tipo de función que tenían”, argumentó el letrado en diálogo con El Litoral.

Seguidamente, detalló que hace unos 15 días, la Cámara ordenó que la Comuna anulara el traslado que dispuso para una empleada que hace 11 años se desempeñaba como administrativa en la Viceintendencia, a quien las nuevas autoridades la enviaron a cumplir tareas en el corralón municipal, más precisamente a la Dirección de Espacios Verdes para que realice mantenimientos de espacios públicos tales como podas de árboles y otras tareas en las plazas.

“Y si bien el Municipio no apeló la orden judicial, ayer (jueves) le notificaron de una resolución del Intendente, a través de la cual la envían nuevamente a Espacios Verdes. Es decir, que a través de un acto administrativo pretenden anular una sentencia”, planteó De la Cruz. Por ello, aseguró que inmediatamente presentaron una denuncia contra las autoridades municipales por desobedecer una orden judical.

“Ahora habrá que esperar qué sucede con ese caso y con los otros dos que obtuvieron también una sentencia favorable este jueves (anteayer)”, acotó el letrado.

Haciendo referencia a que “la Cámara falló a favor de la anulación del traslado de un empleado administrativo del área de Hacienda que hace ocho años es empleado de planta y el Jefe comunal, por medio de un memorándum, lo envió al Corralón, más precisamente al área de recolección de residuos.

Mientras que a otra trabajadora con 11 años de antigüedad que se desempeñaba en el área de Prensa Municipal también la envió a Espacios Verdes, es decir, a realizar tareas de mantenimiento de espacios públicos”, explicó De la Cruz a este diario. Al mismo tiempo insistió y concluyó: “El Ejecutivo puede cambiarlos de áreas, pero no de función. Consideramos que los traslados no se ajustan a derecho y acudiremos a la Justicia todas las veces que sean necesarias”.