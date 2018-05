La suba del dólar afectaría a quienes adquirieron viviendas con un crédito

El dólar terminó a 22,28 pesos para la venta, después de haber alcanzado los 23,30 pesos el jueves. El Banco Central llevó la tasa de referencia a 40% anual, la tercera modificación en el transcurso de ocho días. Sin embargo, las especulaciones en diversos sectores que se verían directamente afectados continúan y en este sentido, dialogó con El Litoral Iván Montanaro, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes.

En este marco dijo que aquellos que compraron una vivienda mediante un crédito hipotecario son los que estarían perjudicados y por otra parte, recordó que la mayoría de los precios de los inmuebles en la provincia están pesificados.

“Donde afecta directamente es en la compra por medio de un crédito hipotecario y esto se da a nivel nacional no sólo en Corrientes, ya que se fija un monto en dólar y mientras que se aprueba el crédito (pasan unos tres meses) se dan variaciones y esto a su vez modifica el monto final. Por ejemplo, una persona pide 1 millón de pesos, este monto se le da, pero la suba del dólar hace disminuir el valor de ese millón de pesos”, explicó Montanaro a este medio.

Por otra parte, señaló: “En Corrientes hace mucho que el mercado está pesificado, no son muchos los dueños que ponen el precio en dólares de sus viviendas, ya que deben acomodarse a la realidad local. Las ventas desde el pozo generalmente están en pesos, son excepcionales los bienes que están valuados en moneda norteamericana y, estos son inmuebles usados, también se pueden encontrar algunos terrenos en dólares”.

“Cuando comenzó el tema del cepo cambiario en la provincia los propietarios se dieron cuenta que debían pesificar o no los podían vender. Sí, en provincias más grandes como Buenos Aires o Córdoba la mayoría de los inmuebles están valuados en dólar”, comentó Montanaro.

Cabe recordar que desde el sector inmobiliario destacaron que los créditos hipotecarios como Procrear o el UVA ayudaron a concretar ventas. Si bien algunos dueños aún no aceptan esperar tres meses para realizar la transacción, sostienen que fue un beneficio tanto para el propietario como para quien desea serlo.

Ayer, el dólar exhibió neta tendencia bajista luego de que el Banco Central anunciara antes de la apertura del mercado otra agresiva alza de tasas de interés de referencia, la tercera en el transcurso de ocho días, y una reducción de las posiciones dolarizadas de entidades financieras.

De acuerdo a un análisis de economistas nacionales, la suba del dólar afecta principalmente a los ahorros, servicios digitales, tecnología, alimentos y bebidas, vacaciones, combustibles y viviendas. Respecto a lo último indicaron que quienes tienen créditos hipotecarios preaprobados en pesos deberán rehacer las cuentas. Eso se debe a que las viviendas en el país se venden principalmente en dólares y la devaluación los obliga a juntar más pesos para cancelar la operación.