Las películas “malditas” de la historia del cine

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

Alo largo de la historia de la cinematografía, han habido películas que fueron consideradas de mala suerte o “malditas” por los inexplicables hechos que desataron en su filmación o en las funestas y, a veces, mortales consecuencias que tuvieron en los actores y actrices. Hemos seleccionado algunas de las más conocidas, aunque hay muchas más, que no trascendieron mayormente. Conozca los casos más sorprendentes.

“Poltergeist”: según dicen, un maleficio se extendió entre la primera y tercera película de esta saga del cine de terror. Dominique Dunne, quien interpretaba a la hermana mayor de la protagonista, fue estrangulada por su novio a los 22 años, Julian Beck que debía aparecer en la segunda parte, murió de cáncer de estómago a los 60 años y Will Sampson, que hacía de médico indio, falleció por complicaciones en una operación, a los 53 años. Brian Gibson, director de la segunda parte, falleció de un repentino cáncer de huesos a los 59 años. Pero la tragedia más famosa es la de la misma protagonista, Heather O’ Rourke, que murió de un shock séptico a los 12 años, tras filmar la tercera parte de la saga. Se dice que su madre, mientras se encontraba en la sala de espera del hospital, aseguró haberla visto por una ventana diciéndole: “Mamá, no voy a volver, me voy, adiós”.

“La dimensión desconocida” (también conocida como “Combate”): esta serie bélica tuvo muchos problemas durante su filmación, en una peligrosa secuencia tomada en 1983, se produjo un accidente cuando un helicóptero que volaba a una altitud de sólo 8 metros, fue impactado por una explosión de pirotecnia, que produjo su caída, sobre el actor Vic Morrow, que se encontraba acompañado por los pequeños intérpretes Myca Dinh Lee y Renee Shin-Yi, de 6 y 7 años respectivamente, Morrow murió decapitado, igual que Lee, mientras que Chen murió aplastada. La producción decidió dejar de filmar la película, a pesar del éxito que tenía.

“La profecía”: una leyenda relacionada con las catástrofes persiguió a esta película desde su realización. Cuentan que el actor principal, Gregory Peck, viajaba en un avión cuando este fue alcanzado por un rayo en medio de una tormenta, por suerte no provocó ningún daño a nadie, pero lo curioso es que lo mismo le pasó al guionista, David Seltzer, ocho horas después y en otro avión. Antes de eso, Peck estuvo a punto de subir a un jet alquilado por la producción y a último momento, canceló el viaje. Otra vez la buena suerte estuvo de su lado porque ese vuelo terminó estrellado y sin sobrevivientes. Pero la maldición no termina allí, en la película se incluyen varios animales, entre ellos, dos perros rottweilers que, por un descuido, atacaron a su adiestrador, y en otra oportunidad un león, que salía en la escena del zoológico, mató al guardián. Además, el productor se salvó de una bomba que el grupo terrorista IRA había colocado en su hotel y John Richards, de efectos especiales, sufrió un accidente automovilístico en el que una colaboradora resultó muerta, tal como en la película.

“El exorcista”: es uno de los films que atemoriza a más espectadores. Es que las maldiciones relacionadas con el diablo suelen ser algunas de las más realistas. Mientras filmaban la película tuvieron que pedirle a un sacerdote que hiciera un exorcismo de verdad para alejar a los espíritus después de que ardieran varios decorados y se produjeran varios contratiempos inesperados. Sin embargo, la muerte hizo su aparición en el rodaje: según las versiones, entre cuatro y nueve personas murieron por distintos acontecimientos, dos de ellas fueron los actores principales. Algunos testimonios afirman que Linda Blair (la niña poseída) “pronosticó” la muerte de un miembro del equipo técnico durante una de las escenas en las que simulaba estar poseída. Cosa que finalmente ocurrió.

“El bebé de Rosemary”: según dicen, el culpable del mal que acechaba a esta producción, fue el lugar donde se filmó: la leyenda indica que toda persona que ingrese al edificio Dakota, en Nueva York, morirá en forma trágica. En sus departamentos vivieron miles de personas desde su construcción en 1880. Lo cierto es que al año siguiente del estreno de esta obra maestra del terror dirigida por Roman Polanski, el compositor de la música, Kzistof Komeda, falleció por un derrame cerebral masivo, de forma similar a uno de los personajes del filme. Ese mismo año, 1969, la pareja del director, la actriz Sharon Tate, fue asesinada por una secta, el Clan Manson, en una sangrienta tragedia. Años más tarde, John Lennon fue asesinado por un fanático en la puerta del edificio Dakota. Coincidencia o no, varios finales trágicos se relacionan con los que estuvieron alguna vez en este lugar.

“El juego de la muerte”: Bruce Lee sigue siendo hasta hoy el ícono de las artes marciales en el cine. Y es quizás su misteriosa muerte la que siguió alimentando y haciendo crecer el mito. Al parecer, el actor de origen chino sufría un dolor de cabeza muy fuerte, y después de tomar un analgésico, se recostó para descansar. Nunca más despertó y se llevó con él las verdaderas razones de su partida. Se esgrimieron muchas hipótesis, que había sufrido un ACV masivo, que estaba sobreentrenado y el físico no aguantó, que tuvo una muerte súbita, etc. Lo cierto es que la película debió ser terminada con imágenes de archivo y algunos dobles.

“Tarzán”: El más conocido actor que interpretó a Tarzán fue Johnny Weismuller, ex campeón olímpico de natación, quien a tal punto se creyó Tarzán que, en sus últimos días, antes de morir en un geriátrico, gritaba y saltaba como el rey de la selva. Otros actores que interpretaron a Tarzán tampoco tuvieron suerte y, luego de encarnar el personaje, desaparecieron de la gran vidriera del cine y terminaron sus días ignorados y olvidados. Entre ellos podemos mencionar a Lex Barker, Gordon Scott, Ron Ely, entre otros.

“Drácula”: Bela Lugosi fue el primer Drácula del cine, y muchas veces se tomó muy en serio su personaje. Otro fue Christopher Lee, quien verdaderamente sintió ser el Conde Drácula, actuando como tal en la vida real, hasta su muerte, que fue misteriosa, pues fue encontrado muerto en su casa. En los últimos años de su vida enloqueció e incluso llegó a dormir en un ataúd, diciendo que era su cama.

Otras películas donde ocurrieron extraños fenómenos paranormales fueron “Terror en Amityville”, inspirada en una historia real y “El ente”, entre otras. También se menciona entre las películas malditas a “Superman”, ya que todos los actores que interpretaron al hombre de acero en la pantalla no terminaron bien sus vidas. ¿Casualidad o coincidencia? Vaya uno a saber la verdad…