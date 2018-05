Regalías y tarifa copan la agenda energética provincial

El gobernador Gustavo Valdés reiteró el reclamo de regalías por el emplazamiento de represas hidroeléctricas en suelo correntino y cuestionó el anterior sistema de subsidios que beneficiaba a Buenos Aires y a Capital Federal. Por otra parte, desde la Secretaría de Energía, señalaron que en el marco del Consejo Federal de Energía confirmaron que no están previstos nuevos aumentos en la tarifa eléctrica.

“No podemos cobrar lo que gastamos. Tenemos un déficit mensual que lo tenemos que cubrir con el Tesoro, es así, tenemos pérdidas técnicas y no técnicas”, dijo el mandatario provincial respecto de la tarifa eléctrica. No obstante, destacó la incorporación de un mayor número de usuarios a la tarifa social. En la provincia, de los 100 mil usuarios, unos 60 mil cuentan con dicho beneficio.

“En el anterior Gobierno (nacional) eran muchos menos, antes les cubría 150 KV por mes y ahora 300 KV”, indicó el titular del Ejecutivo Provincial a Radio Dos. Además, cuestionó la anterior distribución de los subsidios al sistema eléctrico. “Era injusto cómo se cobraba la energía. La Argentina perdía 10 mil millones de dólares al año por derroche de energía en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, y terminábamos subsidiando a los que más tienen”, manifestó.

No obstante, Valdés indicó que continúan los reclamos genuinos de la provincia ante Nación. Entre ellos, la necesidad de una reducción progresiva de la quita de subsidios a las jurisdicciones electrodependientes, como las del NEA.

“En Iguazú conseguimos que la quita de los subsidios se haga de acá a cuatro años, es un paso enorme, porque no podemos absorber el valor de la energía”, recordó el Gobernador en el encuentro con el presidente Mauricio Macri, en Misiones. Además, anticipó que el mandatario nacional volverá a la provincia para el anuncio de obras energéticas.

El gobernador Valdés, a su vez, confirmó que continúa con el reclamo por regalías energéticas y por obras que corresponden a Corrientes. “Hoy tenemos un Gobierno nacional que nos responde”, indicó.

Vale recordar que esta semana se conocieron los oferentes para la obra electromecánica Aña Cuá, en Yacyretá que permitirá el aumento de la potencia de la generación media anual en un 9 por ciento.

En abril pasado, en tanto, el Gobierno nacional confirmó a través de un Informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación, el envío de 33,3 millones de pesos durante 2017 por excedentes de Salto Grande.

Consejo Federal

Por otra parte, el secretario de Energía de Corrientes, Eduardo Melano ratificó que en el marco del último encuentro del Consejo Federal de Energía, la Nación confirmó que no habría más incrementos en la tarifa eléctrica mayorista. Aumentos que luego impactan en las provincias.

“Lo que sabemos es que por este año no está previsto ningún incremento más. Lo que manejamos es que no habrá ningún otro aumento en la energía”, indicó el titular del área provincial a Radio Sudamericana. Vale recordar que la modificación del cuadro tarifario del período estival significó para los usuarios de Corrientes un incremento por encima del 30 por ciento en sus boletas de luz.

Melano también confirmó que Corrientes está gestionando su participación en el directorio de Salto Grande. Esto en relación, con el reclamo que realizó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien durante el fin de semana pasada estuvo con Valdés en el acto de largada de lanchas de la Fiesta Nacional del Surubí, en Goya.