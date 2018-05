Mirtha Legrand: "Yo me siento defraudada y decepcionada por este Gobierno"

"Estoy decepcionada", "es como que me hubieran defraudado, yo me siento defraudada". Así de lapidaria fue la respuesta de Mirtha Legrand a la pregunta que el economista Matías Tombolini le hizo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.

La diva se encontraba conversando con Tombolini sobre la complicada semana que vivió el Gobierno macrista por los vaivenes del precio del dólar, cuando el economista aprovechó la ocasión para consultarle:

Tombolini: -Me permito hacerte una pregunta: la luz hay que pagarla en cuotas; los sueldos suben más despacito que los precios, yo te hago una pregunta a vos… ¿No estás un poquito decepcionada?

Legrand: -¿Me preguntás si estoy un poquito decepcionada? Sí, sí… estoy decepcionada. A mí me tomó de sorpresa. A mí como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara.

Tombolini: -Por eso te lo pregunto.

Legrand: -Y es como que me hubieran defraudado, yo me siento defraudada. Esto va a salir en todos los portales. Yo me siento defraudada, digo la verdad. ¿Sabés qué? Me da como rabia, me da fastidio, que se hayan dejado avasallar así, que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas.

Tombolini: -Yo soy economista, doy clases en la facu.

Legrand: -Y la doctora Carrió también está decepcionada, también… Por algo acudió rápidamente a la Casa de Gobierno y a Olivos, ayer.

Tombolini: -Se enojó con los supermercados también. Sería interesante…

Legrand: -Yo no voy a los supermercados, pero una persona de mi entorno que va me dice que remarcan, que están con la maquinita remarcando todo el tiempo.

La conversación sobre la situación económica se inició cuando, con énfasis pero risueña, Legrand inquirió al economista del massismo: "Tombolini, ¡¿por qué sube el dólar?!".

Tombolini explicó, entonces, que el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos produjo el aumento del dólar en los países emergentes. Pero además, el economista dijo que en la Argentina la suba de la tasa repercutió más que en otros países por la flexibilización a la entrada y salida de capitales hecha por Cambiemos, lo que definió como "especulación" y "timba", a lo que Mirtha respondió: "Esa especulación es detestable. ¡Qué daño nos hace, qué daño!". Más adelante, la conductora pidió "que recuperen las reservas que se fueron, más de 5 mil millones. ¡Es dinero de todos nosotros ese!".

"En el gobierno hay mucha preocupación, están muy preocupados", reflexionó Mirtha, y agregó: "El año que viene hay elecciones, esto es un mazazo". "Yo venía escuchando radio cuando venía al canal y la gente decía yo lo voté pero no más". En ese punto, Luciana Salazar acotó: "Pero tampoco hay oposición".

Del explícito apoyo que le brindó durante la campaña a la decepción que dijo sentir hoy, la relación de Mirtha Legrand con el Gobierno ha atravesado diferentes vaivenes. Más allá de la amistad que la une a Mauricio Macri, Mirtha Legrand ha sabido marcar diferencias con la administración de Cambiemos incluso al aire, como cuando cenó con el presidente y su esposa Juliana Awada en Olivos en la primera emisión de La Noche de Mirtha Legrand, en en marzo de 2017. En ese momento, la conductora confrontó en duros términos al presidente: "Yo creo que ustedes no ven la realidad".