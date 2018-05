Un argentino grabó el primer programa de cocina en Malvinas

Cuando tenía 5 años estalló la Guerra de las Malvinas y en el colegio le escribía cartas de aliento a los combatientes: ese es el recuerdo de Pablo Barrio, un chef y periodista gastronómico argentino que desde chico soñaba con conocer las Islas.

Nunca pensó que la comida lo iba a llevar a cumplir su deseo que concretó gracias a Guía Gastronómica TV, programa con el que se convirtió en el primer cocinero en grabar un ciclo gourmet en las Malvinas.

"El proyecto Malvinas para nosotros es una causa. Quisimos ir para homenajear a nuestros héroes y desde nuestro humilde trabajo quisimos ir a cocinar a las Islas porque creemos que un plato de comida une, es amor y nos hermana", aseguró Barrio a un medio porteño.

El programa, que está pronto a estrenarse, muestra el paisaje frío de las Islas e invita a conocer sus sabores. "Probamos opciones culinarias inglesas, chilenas y filipinas", detalló el chef.

"La Guerra de las Malvinas me marcó de chico. Desde escribirles cartas a los combatientes hasta escuchar la radio cuando pasaban el informe. Por eso de grande quise conocer las Islas para comprender lo que sintieron nuestros héroes", reflexionó Barrio.

"Fue una sensación única. Tuve la suerte de hacer muchos viajes por Europa y todo el país, pero lo que me pasó en Malvinas fue muy especial. En el aeropuerto me encontré con ex combatientes que volvían a las Islas después de muchos años, en esos días nos conocimos y estuve con ellos. Fue un antes y después para mi vida personal y profesional", sostuvo el cocinero.

El programa todavía no tiene fecha de estreno, pero Pablo invita a seguirlo en sus redes sociales para entararse de las novedades. "Van a saber el día en el que se verá el ciclo a través de la cuenta en Facebook de Guia Gastronomica Web", completó.

