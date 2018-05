Afirman que la suerte del PJ correntino se definirá después del Mundial

Fuentes allegadas a Luis Barrionuevo, interventor del Partido Justicialista a nivel nacional, aseguraron a El Litoral que la suerte del PJ correntino se definirá después del Mundial de Fútbol, es decir en julio o agosto.

“Se tienen que analizar muchas cosas para intervenir el distrito Corrientes. Hoy se analiza la situación de cada provincia y una vez que se avance en cada paso legal se definirá o no la intervención”, explicaron.

“Por ahora hay que esperar al menos dos meses más. Se estudian todos los casos, por eso hay que esperar. Nada sucederá hasta después del Mundial”, aseguraron.

En Corrientes, los dirigentes que actualmente ostentan el mando en el partido minimizan la posibilidad de una intervención. Por el otro, todos aquellos que fueron dejados de lado esperan ansiosos un cambio que les permita volver a ser protagonistas bajo el sello que creó Juan Domingo Perón y la única manera parecería ser a través de un interventor, pues, aseguran que motivos para la intervención “sobran”.

El diputado provincial José Mórtola insistió que la posibilidad de una intervención “son sólo rumores”.

“Desde que ocurrió la intervención a nivel nacional, estas versiones corren todo el tiempo”, aseguró para desestimar la posibilidad.

Indicó que hay dirigentes “interesados” en la conducción del PJ y añadió que “Luis Barrionuevo tiene muchos familiares en Corrientes, no me extrañaría que quiera dejar a alguien de su confianza”.

“Lo cierto es que hay un planteo y recurso del compañero Gioja (sobre la intervención nacional) ante la Cámara y vamos a esperar las resoluciones”, agregó.

“Las especulaciones respecto del futuro institucional son muchísimas, pero desde nuestra forma de ver el Partido Justicialista no debe ser intervenido”, dijo.

“Dentro del PJ venimos trabajando de manera orgánica, de hecho estábamos trabajando para convocar a una nueva reunión de Consejo”, anunció.

Insistió: “Luis Barrionuevo tiene familiares en Corrientes y muchos negocios. No me extrañaría que ponga a alguien de su confianza en caso de que la intervención prospere”.

“Toda intervención es una situación irregular y un avasallamiento a las instituciones legalmente constituidas”, expresó.

“Es toda una nebulosa, ni siquiera quiero analizar los nombres propios que se dicen”, concluyó.

La situación es distinta según el ex diputado provincial Hugo Vallejos, que en las elecciones pasadas conformó un espacio que fue la pata peronista de la alianza ECO+Cambiemos.

“El distrito Corrientes está en condiciones de ser intervenido”, dijo a Radio Dos.

“De darse, el interventor debería ser correntino; debe conocer el paño político”, evaluó.

Pidió “una apertura total que convoque a todos los que se fueron del PJ”.

“La conducción actual está lejos de lograr eso porque no deja participar del proceso interno a algunos sectores”, lanzó.