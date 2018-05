Ascúa entregó equipamiento para 11 Caps y advirtió que la Provincia adeuda $220 mil

En Paso de los Libres, más precisamente en las instalaciones del primer y único vacunatorio municipal de la Provincia, el intendente Martín Ascúa entregó equipamiento para los 11 Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) que funcionan en la ciudad. Asimismo, alertó que el Gobierno Provincial está adeudando partidas de medicamentos e insumos odontológicos por lo que aseveró que gestionará una reunión con el Gobernador.

Indumentaria, otoscopio, tubo de oxígeno, estetoscopios, termómetros digitales, cardiodesfibrilador, tensiómetros, oxímetro de pulso, concentradores portátiles de oxígeno, entre otros equipamientos fueron entregados en un acto que se concretó el último viernes y del que participaron, además del Jefe comunal, el secretario de Salud, Ignacio Cabral, y el coordinador del área de Pediatría, Juan Carlos Rivas Piasentini.

Los citados elementos serán distribuidos en los diferentes Caps que funcionan en la ciudad fronteriza.

En este contexto, Ascúa expresó su satisfacción por la inversión que realizó la Comuna para el sector de salud en lo que va de su gestión.

Sin embargo, según lo informado desde la Municipalidad, el Intendente expresó su preocupación por una faltante de partidas de medicamentos e insumos para odontología, lo cual tiene un valor de 210 mil pesos mensuales. Con respecto a esto, Ascúa consideró que “el Gobernador no debe tener conocimiento sobre esta irregularidad que está sucediendo y en la cual la salud de Paso de los Libres se ve afectada de manera directa”.

Por ello, anticipó que tiene previsto viajar a la capital correntina para realizar una serie de gestiones, entre ellas, las destinadas a lograr que sean giradas las partidas adeudadas.

“Estoy esperanzado en que el Gobernador nos otorgue una solución a este problema que afecta a la ciudadanía”, aseveró. Al mismo tiempo aclaró que el planteo lo hará “en el marco del diálogo y el respeto con el cual me he manejado siempre”.