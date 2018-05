Cada vez menos supermercados renuevan los Precios Cuidados

Pese a que Nación planea prorrogar por unos meses más la vigencia del programa Precios Cuidados, el mismo va perdiendo terreno en Corrientes. Dos supermercados dejaron de ofrecer la propuesta por falta de interés de los consumidores, mientras que desde el Estado aseguraron que continuarán con los controles para evitar infracciones.

Si bien aún no es oficial, en los medios nacionales se anunció la semana pasada que habrá una continuidad del programa Precios Cuidados, cuya vigencia tras la última prórroga vence hoy. Al no estar confirmado, se desconoce si habrá una variación en la cantidad de productos, aunque se presume que los bienes vendrán con aumentos que irían entre 1,5 y 2%, según Infobae.

El programa se instaló en Corrientes en 2014, pero cada año fue perdiendo adeptos, entre los incumplimientos por parte de los comercios adheridos voluntariamente y un descenso del consumo registrado de parte de la población. Los primeros meses de este año no fueron la excepción, ya que la Subsecretaría de Comercio de la Provincia contabilizó la baja de dos supermercados a la iniciativa nacional durante las últimas semanas, que se sumaron a otros negocios que ya se habían salido con la renovación realizada en febrero.

“Oficialmente hasta ayer no hemos recibido notificaciones de Nación sobre una prórroga, pero lo cierto es que se bajaron oficialmente de Precios Cuidados dos supermercados, y quedan unos cuatro o cinco en Corrientes”, comentó a El Litoral el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar.

El funcionario indicó que el éxodo de negocios que sufre el programa en la provincia puede deberse a la falta de varios productos en lista, los cuales no se consiguen en la zona y deben suplirse por otros. “Al no haber distribuidores, estos bienes directamente no se pueden conseguir en las góndolas y por eso los comerciantes deben buscar alternativas”, detalló.

Además de Comercio, la Defensoría de los Vecinos también realiza controles mensuales del cumplimiento del programa en la ciudad (ver recuadro). De acuerdo al titular de este organismo, Agustín Payes, “existe una tendencia de los supermercados a reducir el programa o achicarlo en cuanto a cantidad de productos que se ofrecen en las góndolas”.