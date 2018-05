Caso Tamara Zalazar: cambiaron fecha de movilización

El día 8 de mayo se hará entrega por escrito de los fundamentos del fallo que dejó libre de culpa y cargo al único imputado, Raúl Escalante, por el crimen de Tamara Zalazar, la joven de 19 años que falleció en enero de 2016. El próximo martes, familiares de la víctima con referentes de organizaciones se movilizarán, ya que consideran que “se liberó a un asesino”.

La marcha se dirigirá hacia el tribunal por Plácido Martínez (costanera) entre La Rioja y San Juan, para “hacer presión, ya que se lee el alegato del por qué está libre el asesino Raúl Escalante”. Para ello invitan a que los interesados en acompañar lleven “cacerolas, bombos o lo que quieran”.

“Nos hacen entrega de las copias de los fundamentos y dentro de los diez días hábiles tenemos tiempo para ir a casación. La familia y las organizaciones piden que los acompañen en la movilización contra el fallo”, comentó a El Litoral el abogado de la familia, Hermindo González.

Respecto a una posible investigación judicial sobre incidentes luego de la lectura del fallo, dijo: “A la familia no le ha llegado ningún tipo de notificación judicial, tampoco a mí, que me podrían llamar como testigo. Esto sólo trascendió en los medios, hasta el momento no conocemos nada oficial”.

El caso de Tamara Zalazar sucedió en enero de 2016, cuando la joven salió de su casa en el barrio San Marcos. Algunas versiones indicaron que era para cargar saldo a su celular y otras, que en realidad salía para volver a las 19.

Lo cierto es que Tamara se dirigió a la avenida Maipú, donde se subió a un auto, y al otro día fue hallada sin vida en la Ruta Nº 5, cerca de Lomas de González.