Con problemas viales y a la espera del segundo puente, el Manuel Belgrano cumple 45 años

El puente General Manuel Belgrano es una de las vías de circulación más importantes de la región ya que representa la única conexión entre las provincias de Corrientes y Chaco. Inaugurado el 10 de mayo de 1973, el próximo jueves cumplirá 45 años y son varias las complicaciones que presenta en materia vial.

Según los últimos datos de Vialidad Nacional, pasan por el viaducto interprovincial más de 24.200 vehículos por día, entre ellos transporte de carga, colectivos, autos y motos particulares. Con este intenso flujo diario, el puente se convirtió en una vía fundamental, lo que trae aparejado también complicaciones obvias de una ruta que tiene sólo dos manos, una en cada sentido.

Es así que, aunque los especialistas afirman que en lo estructural el Manuel Belgrano sigue firme y en buenas condiciones, las dificultades viales representan el principal problema a resolver. De hecho, estas complicaciones fueron las que impulsaron la construcción de un segundo puente que se encuentra en la antesala de la licitación.

Cruzar al Chaco puede resultar más que engorroso para los miles de trabajadores y estudiantes que lo hacen asiduamente, más aún cuando se dan siniestros ya que el corte y las demoras suelen extenderse por varias horas hasta que se normaliza completamente la circulación.

Sobre esta cuestión, El Litoral consultó al ingeniero Gustavo Vexelman, quien participó junto con otros profesionales en la elaboración de un documento que propone una serie de mejoras y transformaciones para mejorar la situación general del viaducto que está a punto de cumplir 45 años.

Al respecto, señaló que “es necesario regular el tránsito, sobre todo con los vehículos de gran porte, ya sean de tránsito regional, nacional o internacional, que representan un peligro”. En este sentido, Vexelman opinó que “deberían circular en los horarios no pico; es decir, entre las 22 y las 7”.

Entre las medidas que se aconsejaron tomar, figura también la prohibición de subir al puente a las personas que hacen ejercicio, como así también a los ciclistas y motociclistas. “Mediante un acuerdo con el concesionario podrían haber grandes vehículos adaptados para trasladar a uno y otro lado del puente a motos y bicis”, propuso.

Las constantes demoras debido a accidentes o a fallas mecánicas son motivo de preocupación, y fueron varios los intentos por lograr agilizar el proceso de normalización en el tránsito. Para lograrlo, hubo proyectos en la Legislatura correntina y pedidos de la Defensoría del Pueblo a Vialidad Nacional para que disponga las herramientas necesarias con el fin de destrabar la circulación en casos de emergencia.

“Con una cámara que vigile constantemente se pueden advertir los accidentes y así actuar rápido, pero lamentablemente esto no se hace”, añadió Vexelman.

La llegada del segundo puente, que se licitaría en agosto y demandaría un plazo de 5 años de construcción, es una de las obras esperadas para aliviar al Manuel Belgrano que se encuentra, en muchas ocasiones, saturado.

Más allá de esto, las medidas de mejora en el viaducto actual parecen ser urgentes. “El segundo puente va a alivianar el tránsito en el Belgrano, pero no va a solucionar todos los problemas para los que cruzan diariamente al Chaco”, destacó Gustavo Vexelman al respecto. Es que, uniendo la Ruta 12 en un tramo cercano a Riachuelo con Vilelas y siendo seguramente exclusivo para transporte pesa, en general, seguirán utilizando el viaducto actual.

Mantenimiento

Son varias las obras de mantenimiento que se realizaron en el puente Manuel Belgrano, la última de ellas ejecutadas hace poco más de un mes. Allí, se realizaron cambio de juntas y también arreglos en el alumbrado. Por este motivo, por un lapso aproximado de 30 días, estuvo interrumpido el ingreso por costanera y, durante la madrugada, el tránsito restringido.

Aunque no tiene que ver con la estructura propiamente dicha, luego del incendio de cables de alta tensión que pasan por allí, se ejecutaron también tareas de reparación a la vera de la cinta asfáltica, sobre la vereda del puente.

En relación con esto, Gustavo Vexelman expresó que “se hacen trabajos que son necesarios, pero no suficientes”. Asimismo, agregó que “nos quejamos de la concesionaria, pero lo cierto es que ellos hacen estrictamente lo que dice el contrato, que exige muy poco realmente”. Más allá de esto, el ingeniero afirmó que “el diagnóstico lo tiene que dar Vialidad Nacional, pero entiendo que la estructura es imponente y no hay riesgos mayores”.

De esta manera, a 45 años de su inauguración, las mayores complicaciones del puente Chaco-Corrientes no pasan por lo estructural, aunque se necesitan arreglos, sino por lo colapsado que se encuentra en horarios pico debido al intenso flujo vehicular.

Con el segundo puente, cuya construcción arrancaría el año que viene y estaría terminado en 2024, esperan que la situación logre normalizarse, descongestionando el actual viaducto del transporte pesado. Las complicaciones se dan desde hace tiempo, debido al crecimiento poblacional y del parque automotor de ambas ciudades, como también por la importante cantidad de personas que vive en una provincia y estudia o trabaja en la otra.