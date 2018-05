El comercio electrónico creció más del 50% y se expandió a varias categorías

En el país cada vez más personas se animan a realizar sus compras a través de internet, e incluso incorporaron las herramientas digitales para tomar decisiones antes de consumir. Así lo develan las estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), quienes aseguran que el sector tuvo un crecimiento del 52% en el último año.

Al respecto, el director ejecutivo de la Cace, Diego Urfeig, expresó a El Litoral: “El comercio electrónico crece a tasas elevadas en Argentina; en los últimos años creció más del 52%, y en términos nominales significó una facturación de 156.300 millones de pesos durante el 2017”. En cuanto a las estadísticas locales, Urfeige, indicó: “La distribución de las ventas están diversificadas por regiones, el litoral acumula aproximadamente un 7% de los compradores. Si bien los porcentajes parecen mínimos hubo un crecimiento porque el fenómeno inicialmente está concentrado sólo en Buenos Aires. En estos años comenzó a expandirse”.

De todas maneras, el referente destacó que esperan un nuevo incremento en los niveles de las ventas regionales, dado que hubo una expansión en la cantidad de rubros presentes en el mundo digital, llegando a incluir incluso la categoría de alimentos y artículos del hogar.

“Hay categorías que tienen un marcado crecimiento, por ejemplo en turismo que creció en un 71%; hoy por hoy muchos deciden armar sus viajes completamente a través de internet. Otros de los sectores que tuvo un gran crecimiento fue el rubro de alimentos y bebidas, que antes casi no se usaba, y el año pasado subieron las ventas en un 76%”, indicó Urfeig.

Consumo

En medio de los avances tecnológicos, con internet al alcance de la mano, se modificó el comportamiento del consumidor. Sobre este punto, el director de Cace, Urfeig, destacó: “Los argentinos incorporaron a internet, no sólo para realizar sus compras sino también para tomar decisiones. En ese sentido lo que más se usa para investigar los productos o servicios son los celulares”.

La comodidad de comprar desde la tranquilidad del hogar, la posibilidad de hacerlo en cualquier momento y los descuentos, son algunas de las razones por las cuales creció la venta on line. Sin embargo, el especialista destacó que muchas veces las barreras entre las tiendas digitales y físicas se tornan difusas. “Aunque nos encontramos con la tendencia del crecimiento, en las ventas electrónicas muchas veces el cliente transita desde la tienda física a la virtual, en busca de ofertas lo que hace difusa esa división”, precisó Urfeig.

Empresas

Desde la Cámara de Comercio Electrónico, destacaron que avanzan los talleres en diferentes provincias con el objetivo de introducir nuevas empresas al escenario digital. “Muchas empresas no utilizan los recursos digitales por desconocimiento y en otras ocasiones porque piensan que es una amenaza, cuando en realidad es una oportunidad de mejorar sus ventas.

Debemos ser conscientes de que es el consumidor quien empezó a decidir una nueva forma de comprar, nosotros nos adaptamos a ese cambio”, detalló.

De hecho, en este aspecto uno de los últimos relevamientos de la Cace reveló que nueve de cada diez usuarios conectados realizó al menos una compra en Internet.

Dispositivos

En lo que respecta al consumo, según los datos relevados por la Cámara de Comercio Electrónico, un 39% de los usuarios realizaron búsquedas a través de dispositivos móviles, subiendo 3 puntos desde el año anterior. En particular, un 22% de los usuarios sólo busca a través de dispositivos móviles, no utilizando más la computadora de escritorio ni la notebook.

A su vez, seis de cada diez usuarios tienen instalada en su dispositivo una app de eCommerce y el 15% ha comprado a través de ellas.

A la hora de cerrar la compra, el 27% lo hace a través de un dispositivo móvil, con un crecimiento de 7 puntos vs. el año anterior, indicando el incremento de la confianza en la modalidad.