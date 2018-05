Estacionamiento medido: actualizan software para implementar la nueva tarifa de $20 que regirá desde mañana

Tras la marcha que realizaron los operadores del estacionamiento medido en reclamo de un incremento en el precio de los 60 minutos de aparcamiento, y luego del anuncio de la Municipalidad, a partir de mañana comenzará a implementarse la nueva tarifa de $20.

En este contexto, El Litoral, en diálogo con trabajadores del sector, pudo tomar conocimiento de que en la jornada de ayer no prestaron servicio. “Nos informaron que no trabajaríamos hoy (por ayer) dado que debían actualizar el programa de los celulares para comenzar a implementar el nuevo precio”.

Otro de los reclamos que impulsa el sector es el aumento del plus que hoy es de $2.700; en este sentido, manifestaron que “vamos a aguardar que se aplique un mes y luego retomaremos reuniones para solicitar que el mismo se incremente por lo menos a $4.000, dado que la Comuna percibirá mayores ingresos con el nuevo precio de la hora de estacionamiento”, indicaron.

Cabe señalar que la inestabilidad laboral y la condición precaria en que se brinda el servicio, permite vislumbrar que el resto del año estará cargado de reclamos, por la carencia de una cobertura médica y seguro de vida y falta de renovación de los equipos que utilizan, que ya tienen una antigüedad de dos años.