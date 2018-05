La UTA convoca al paro en medio del debate del Simu

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes confirmó la convocatoria a un paro de 24 horas para este martes, a partir de las 00. Un día antes, los representantes del Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu) se reunirán para debatir sobre la tarifa del transporte urbano de pasajeros, entre otros puntos.

El sindicato oficializó ayer la convocatoria a una medida de acción directa que impactará en la paralización del servicio del transporte público de pasajeros en la ciudad de Corrientes. El paro se realizará este martes 8 de mayo desde las 00 horas y se extenderá por 24 horas.

La decisión fue inscripta ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia el 23 de abril. El motivo de la medida es el incumplimiento del acuerdo paritario por parte de la empresa prestadora, según confirmaron desde el gremio a través de un comunicado de prensa.

“El sector empresarial no ha abonado los incrementos salariales del 6 por ciento, correspondiente al mes de enero y febrero 2018 estipulado en la paritaria firmada en 2017, como así también se niega a pagar el incremento del 5,7 por ciento a partir del 1 de abril, firmado en la paritaria 2018, pese a haber obtenido incremento tarifario”, indicaron desde la UTA.

El Concejo Deliberante aprobó un incremento de la tarifa plana del transporte público, el cual pasó a costar 9,50 pesos a partir de marzo. El 10 de mayo, en tanto, se elevará a 11 pesos. Esto significa que registró un incremento del 42 por ciento, si se compara el próximo valor vigente con la anterior autorización del cuerpo parlamentario de 7,68 pesos.

Por otra parte, desde el sindicato informaron que el acuerdo paritario actual sólo consiste en un incremento anual del 15 por ciento. Lo que consideran estará por debajo de la inflación. Además, desde el gremio indicaron que dicha situación fue notificada al intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, al presidente de la Concejo Deliberante, Norberto Ast, como así al secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek, el pasado 21 de marzo. En este contexto, solicitaron la inmediata conformación del Simu, a los fines de evaluar estos temas, según señalaron desde el gremio.

“Habiendo agotado todos los reclamos correspondientes y esperando un tiempo prudencial para que se resuelvan nuestras demandas, hacemos responsable al sector empresario si lamentablemente llegamos al paro”, expresaron desde la UTA.

El sindicato, además, expresó su rechazo ante la posibilidad de “que el aumento y pago” de “salarios estén condicionados al aumento del boleto tarifario”. La medida de fuerza, no obstante, coincide con el debate interno del Simu, en el cual, el empresariado habría deslizado la necesidad de un nuevo incremento en el pasaje del boleto.

Desde la Comuna, en tanto, habían indicado que a pesar de la solicitud, que implica un aumento superior a 11 pesos, esto no es viable, dado que el debate ya se llevó adelante oportunamente y el incremento no superará la cifra acordada.