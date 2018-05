Los alcances y las condonaciones de deudas, en la propuesta de blanqueo

El Gobierno nacional envió al Congreso tres proyectos que proponen reformas laborales. Una de ellas, denominada de blanqueo, propone condonaciones de deudas a empleadores, contempla a los trabajadores en negro en general y el plazo de regularización es de casi un año.

“Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión de la seguridad social, registración laboral y fondo de cese sectorial”, es el nombre del apartado de la iniciativa que promueve el Ejecutivo nacional, y forma parte del paquete que se conoce como reforma laboral. Podrán ingresar al régimen todos los asalariados en el mercado informal. Sin embargo, no se contemplará a los beneficiarios del Régimen Especial de Contrato de Trabajo, es decir, trabajadores de casas particulares.

Sobre los alcances de la normativa, esta implicará la “extinción de la acción penal prevista por la Ley N° 24.769 y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización”, según expresa la propuesta remitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, a la cual accedió El Litoral.

Otro de los efectos jurídicos es “la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado por la Ley N° 26.940”, siempre y cuando regularicen a la totalidad de la planta.

Además, el Estado argentino condonará la deuda por capital e intereses a los empleadores.

Condonación de la deuda por capital e intereses cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social, tales como Anses y el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.

En tanto, “los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el régimen, tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la Ley N° 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la Prestación Básica Universal y para el beneficio de Prestación por Desempleo previsto en el artículo 113 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias”, indica el proyecto.

De acuerdo con la iniciativa de la Nación, “la regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 360 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación” de la ley, en caso de ser sancionada.

La condonación de la deuda para los empleadores, en tanto, será del 100 por ciento si “la registración de los trabajadores por su verdadera fecha de ingreso y/o su real remuneración tuviera lugar dentro de los primeros 180 días desde una eventual reglamentación de la norma.

En tanto, será del 70 por ciento, si la regularización se inicia con posterioridad a los 180 días. Al régimen, además, “podrán incluirse las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial”. A su vez, la Afip se abstendrá de actuar de oficio.

Por el contrario, “de constatarse la existencia de personal no declarado o irregularmente registrado con posterioridad al acogimiento que se produzca al régimen previsto en el presente Título, se producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de la deuda condonada, más los intereses y las sanciones previstas”, expresa el proyecto. La fiscalización, en tanto, estará a cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación, como así las autoridades de las áreas laborales de las provincias.