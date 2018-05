Plan Hídrico: tras las lluvias, balance positivo del Municipio por los trabajos efectuados

Tras las lluvias que se registraron en la tarde-noche del jueves, gran parte del viernes y en la madrugada de ayer, el intendente Eduardo Tassano trazó un balance positivo del funcionamiento de la red de desagües pluviales, en distintos puntos de la ciudad, donde anteriormente las calles se inundaban.

En este contexto resaltaron que las mejoras demostraron que varios puntos neurálgicos de la ciudad han dejado de inundarse o presentaron un menor nivel de anegamiento. Al respecto, el jefe comunal señaló que, por ejemplo, “la esquina de avenida Ferré y España, que antes quedaba completamente sumergida por varias horas y que en esta oportunidad, si bien sufrió acumulación de agua, no impidió transitar por la zona ni afectó a la estación de servicio situada en el lugar, que siguió funcionando con normalidad”.

“Lo importante además es que el Plan Hídrico demostró que estamos avanzando por el camino correcto con la desobstrucción de los ductos troncales, ya que la masa líquida drenó con rapidez en lugares donde antes los vecinos debían soportar el estancamiento del agua por mucho tiempo”, expresó Tassano.

Además, el mandatario comunal recorrió la ciudad en los puntos más críticos para “comprobar que lo hecho hasta ahora en el marco del Plan Hídrico ha sido muy positivo, a pesar de que los trabajos son parciales y que muchos ductos necesitan seguir siendo saneados por los camiones desobstructores, ya que sigue habiendo basura acumulada de muy difícil extracción”.

“Otro de los puntos neurálgicos que verificamos el sábado por la noche fue el de Cazadores Correntinos y Chacabuco, donde tampoco se registró el anegamiento que se observaba hasta el año pasado. En la zona céntrica pudimos ver algunas calles con agua, pero ya no de vereda a vereda sino en los badenes y con buen escurrimiento, ya que también han funcionado correctamente las bocas de tormenta que se han destapado, después de años de permanecer con barro y todo tipo de objetos contundentes”, detalló el Intendente.

“Faltan trabajos, esto es un proceso que lleva su tiempo, pero lo logrado hasta aquí nos alienta a seguir desobstruyendo los ductos y a comenzar muy pronto, con el apoyo del gobernador Gustavo Valdés, con las obras de fondo que son los nuevos ductos que construiremos en lugares perfectamente determinados por los especialistas, tanto en el centro como en los barrios”, concluyó.

Por su parte, Alberto uno de los playeros de la estación de servicio Axion que funciona en calle España y avenida 3 de Abril, lugar donde siempre queda anegado por las lluvias señaló que “la verdad es que no nos inundamos. En otras oportunidades con la lluvia que cayó, teníamos el agua en los surtidores. Seguimos trabajando normalmente porque el agua corría rápido”.

“En el momento más fuerte de la lluvia se acumuló un poco en la esquina, pero la calle no se cortó y la gente siguió pasando porque limpiaron los desagües”, sostuvo Alberto.