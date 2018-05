San Lorenzo inicia la serie con Peñarol

San Lorenzo, actual bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y número uno de la Fase Regular, inicia esta noche su camino en los playoffs ante Peñarol de Mar del Plata, decimosexto, con ventaja de localía y en una serie al mejor de cinco.

El encuentro se llevará adelante desde las 21 en el estadio Polideportivo Roberto Pando del barrio porteño de Boedo, y contará con transmisión de TyC Sports Play.

San Lorenzo concluyó como el mejor de la Fase Regular, producto de 30 triunfos y 8 derrotas, mientras que Peñarol consiguió su pasaje a las postemporada en la anteúltima fecha tras sumar 14 victorias y 24 caídas.

El conjunto azulgrana lleva más de un año invicto como local, donde suma 100 éxitos en fila en esa condición y, además, venció a los marplatenses en las dos ocasiones en que se enfrentaron (100-95 de local y 87-81 de visitante).

En su última presentación, San Lorenzo levantó una desventaja de 20 puntos frente a Obras Basket y celebró por 96-92 ante su gente, con una gran noche del escolta norteamericano Dar Tucker (19 puntos).

Por su parte, Peñarol concluyó la temporada regular con una dura derrota en Comodoro Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima (75-52), en donde se destacó el trabajo de Juan Martín Fernández (13 unidades).

El resto

El resto de la programación correspondiente a los primeros juegos de los playoffs es la siguiente:

20.00: Obras Basket (8°) vs. Bahía Basket (9°).

21.00: Quimsa (5°) vs. Estudiantes de Concordia (12°).

21.30: Atenas (3°) vs. Olímpico de La Banda (14°).

21.30: La Unión de Formosa (6°) vs. Hispano Americano de Río Gallegos (11°).

21.30: Gimnasia de Comodoro Rivadavia (7°) vs. Argentino de Junín (10°).