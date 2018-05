A medida que crece la oferta universitaria, sobre todo en Buenos Aires, también se multiplican las dudas de los jóvenes. El abanico tan amplio, en vez de ayudarlos a decidir qué estudiar, los desorienta aún más. El contexto empuja el crecimiento ya consolidado de los tests vocacionales.

Hay ejemplos concretos, presenciales y digitales. Muchas universidades privadas tienen sus propios tests. Desde Uade, por caso, hace diez años imparten talleres de orientación, pero en los últimos tres experimentaron un incremento abrupto. Pasaron de 591 asistentes a 1.977 participantes, es decir, tuvieron un aumento del 350%. Todos son jóvenes que están por terminar la secundaria.

En el plano digital, está la plataforma Viaedu que, desde su lanzamiento en 2016, acumula 31 mil tests online completados. Pese a que está abierto a cualquier edad, la gran mayoría de sus usuarios tiene alrededor de 18 años. El diagnóstico es claro: cuando están a pocos pasos de terminar el colegio, los chicos no saben qué estudiar. Incluso no saben lo que les gusta.

“La orientación vocacional es una tarea preventiva por varias razones. Primero es la articulación entre el Secundario y la Universidad. Los chicos llegan con un montón de dudas de lo que quieren hacer en su futuro. También conocen de qué se trata ir a la Universidad, bajan el temor, pero además se trata de anticiparnos a los posibles ‘ni-ni’ porque se dan cuenta de que pueden tomar decisiones y elegir”, dijo a Infobae la psicóloga Diana Trajtenberg, coordinadora de los talleres de Uade.

Son tres encuentros. Primero con los orientadores, después con los directores de las carreras recomendadas y, por último, actividades vivenciales propias de las profesiones. Los tests vocacionales tienden a la digitalización. De hecho, los chicos responden 150 preguntas y un algoritmo arroja las carreras afines.

Según los datos que reporta Viaedu, hay dos perfiles prioritarios entre quienes emplean su plataforma: la mayoría de los jóvenes de entre 16 y 30 años no saben qué estudiar o les gustan demasiadas cosas. Contrario a lo imaginado, el 48,3% declara querer trabajar y estudiar al mismo tiempo. El 24,5% sólo pretende dedicar su tiempo a la Universidad.

Más allá de donde provenga el test, los resultados son muy similares. Las carreras que más se recomiendan, de acuerdo a la personalidad e intereses, se vinculan tanto a las tradicionales como a las humanísticas.

Ninguna de las llamadas “carreras del futuro” aparece en la lista y más allá de que se registra un leve crecimiento, hay otros datos desalentadores. Menos del 40% de los jóvenes que tienen un perfil para Tecnología, Sistemas e Informática manifiestan interés real en estas áreas de estudio. Tan sólo la mitad de los que reciben la recomendación de Bioingeniería evalúa la carrera como una posibilidad. Más aún, el 57% descartó Ingeniería en Informática pese a tener un perfil acorde.

“Los profesionales que se demandan y demandarán en un futuro cercano son jóvenes que salen de los colegios formados, motivados e interesados en tecnología. Sin embargo, hoy observamos perfiles orientados a las carreras conocidas como ‘blandas’”, dijo Julieta Beistegui, cofundadora de Viaedu. “El problema es aún más grave. No sólo no formamos perfiles que serán necesarios, sino que no fomentamos tampoco su interés y curiosidad para que al menos se pregunten si son buenas alternativas para ellos”, remarcó.