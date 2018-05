Buscan rehabilitar el libre tránsito entre el paraje Bastidores y el área urbana de Loreto

Dependiendo del estado del camino y del ritmo de los pasos del caballo, a los pobladores de Bastidores les demanda entre tres y cinco horas recorrer el trayecto que los comunica con el área urbana de Loreto. Hasta hace un mes, podían transitar en cualquier horario y día. Sin embargo, ahora el propietario de un campo en la zona alega que ese camino es parte de su propiedad por lo que estableció restricciones para el paso. Los pobladores pidieron ayuda al Juzgado de Paz local que ya pidió informes al Municipio, la Dirección de Vialidad Provincial y Catastro. En tanto hoy los ediles escucharán a las dos partes involucradas en esta controversia.

“Fuimos al Juzgado de Paz para comentarle a la jueza Analía Márquez lo que nos está pasando y ver si ella nos podía ayudar. Sabemos que en la zona hay un campo que es privado pero debe existir algún papel en el que figure que hay un camino que comunique el paraje con el pueblo de Loreto”, contó a El Litoral uno de los habitantes de Bastidores que hace varias décadas vive en la zona y “siempre entramos y salimos por el mismo lugar. Nunca tuvimos inconvenientes”, aseveró.

Haciendo referencia a una situación que rige hace aproximadamente un mes cuando se enteraron que para ir o venir desde el paraje hasta el área urbana del Municipio, sólo pueden hacerlo de lunes a viernes de 6 a 19.

En esos días y durante esas horas, está abierto el portón. Luego, un candado frena el paso por la zona.

“Hasta la cancelita que estaba ahí ahora está cerrada”, agregó el loretano.

Precisamente, esos y otros detalles fueron expuestos por un grupo de pobladores ante Márquez que además de escucharlos resolvió oficiar de mediadora para tratar de encontrar una solución.

“Todavía no hay una denuncia penal ni un proceso judicial en marcha”, aclaró la magistrada al ser consultada por El Litoral. No obstante, manifestó que “ante el planteo de los pobladores que están muy preocupados por lo que está sucediendo, resolví tratar de mediar para intentar arribar a un acuerdo entre las partes, en el cual se pueda respetar el derecho a la propiedad pero también hay que tener en cuenta el derecho al libre tránsito. Una cuestión no menor porque los vecinos alegan que hace mucho tiempo ese camino era de uso público y porque, en los horarios y días en los cuales está cerrado, el paraje Bastidores queda incomunicado con el área urbana de Loreto, que es precisamente el Municipio a cuya jurisdicción pertenece”.

La citada magistrada estuvo en la zona y habló con los lugareños quienes le comentaron las diferentes dificultades que implica tener restringido el paso. “Una mujer contó que su hija estaba enferma y necesitaba llevarla al hospital pero no pudo pasar. Esto ya es una cuestión muy delicada pero además hay que tener en cuenta lo que significa llegar hasta el lugar donde está cerrado el portón porque está cerca de la localidad. Es decir, quienes vienen desde Bastidores previamente deben recorrer un trayecto de más de 20 kilómetros de un camino que no está en buen estado”, describió la jueza de Paz de Loreto.

Pero esa es sólo una de las dificultades que tuvieron y tienen que atravesar los pobladores de Bastidores desde hace un mes.

“Si viniste el fin de semana al pueblo y querés llegar al paraje el lunes temprano para trabajar no podés”, expresó otro de los lugareños a este diario. Es que los fines de semana está cerrado el portón, por lo que queda descartado que el domingo emprendan el viaje. Pero tampoco pueden hacerlo el lunes a la madrugada “ya que recién se abre el paso a las 6 y como el portón está cerca de Loreto, una vez que logras pasar, tenés varias horas a caballo hasta llegar a Bastidores. Así que lo más seguro es que llegues después de las 9 y esa ya es muy tarde para trabajar en el campo”, detalló a El Litoral un habitante que ya superó el medio siglo de vida en la zona.

Voces

Además de escuchar a los pobladores, Márquez consultó con un representante local del propietario del campo sobre por qué tomaron la decisión de colocar candado al portón. “Quería saber si fueron víctimas de algún hecho de inseguridad, como el hurto de ganado, pero el encargado del campo me dijo que no. Que es una medida de seguridad preventiva y que la adoptarán considerando que es una propiedad privada. Pero además, expresó que supuestamente la llave la tiene una persona en la zona, a quien se puede recurrir en caso de emergencia. Sin embargo, de acuerdo a los testimonios y considerando la distancia que hay entre el portón y la casa donde está la llave, esa opción no es de tan fácil aplicación en la práctica”, comentó la jueza, quien ya informó de la situación a las autoridades municipales.

Y como desde la Comuna le manifestaron que no encontraron documentación referida a cómo se comunica por vía terrestre el paraje con el área urbana, Márquez solicitó información tanto a la Dirección de Vialidad Provincial como a Catastro. “En ambos o en al menos uno de los organismos debe existir información al respecto. Una vez que disponga de esos datos podré convocar a una audiencia de conciliación entre el propietario del campo y los pobladores.

Considerando en este punto que existen varias alternativas para evitar que esta controversia se judicialice. Una de ellas es que la traza del camino figure en los planos del departamento como un espacio público y en el caso de que no sea así, que pueda estar la citada vía de comunicación como una servidumbre de paso.

Reunión

La restricción del tránsito entre Bastidores y el área urbana de Loreto, hoy también será motivo de una reunión en el recinto legislativo municipal. “Por un oficio del Juzgado de Paz tomamos conocimiento del tema y vamos a tratar de generar un espacio para arribar a una solución. Para el lunes (hoy) convocamos a un representante de los pobladores y al del propietario del campo”, afirmó la viceintendente y presidenta nata del Concejo, Ethel Salinas en diálogo con El Litoral.

Asimismo, remarcó que “esperamos que se pueda llegar a un acuerdo. Si eso no sucede, analizaremos los pasos a seguir”.