Crimen de una anciana en Itatí: detienen a dos jóvenes en diferentes allanamientos

Detuvieron a dos jóvenes en el marco de la investigación por el asesinato de una anciana de 82 años en la localidad de Itatí.

Fuentes ligadas a la pesquisa, precisaron a El Litoral que en la jornada de ayer se realizaron diferentes allanamientos. Fue así que lograron la aprehensión de dos sujetos que estarían vinculados con el crimen. En la requisa a viviendas también se secuestraron prendas de vestir y otros objetos de interés para la causa.

En tanto se espera los resultados de la autopsia médica legal practicada al cuerpo de Juana Silvia Rolón, de 82 años, quien el sábado fue hallada muerta en su domicilio ubicado en San Luis del Palmar y San Martín.

La mujer estaba maniatada y con un pedazo de trapo en la boca. La principal línea investigativa apunta al robo. Es que tenía un pequeño kiosco.

De acuerdo a los peritos, el asesinato se habría producido en la madrugada cuando llovía intensamente. La abuela tenía una mordaza en la boca para que no grite. Se presume que murió de un fuerte golpe en la cabeza, aunque también presentaba lesiones en la cara. Uno de los hijos de la anciana es personal de Prefectura Naval y el otro es profesor en la ciudad de Ituzaingó.

Ayer el lugar era custodiado por Prefectura.

Durante la misa celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, el padre Derlis Sosa condenó el hecho: “En Itatí estamos perdiendo el amor al prójimo”.

“En el pueblo de la Virgen se sigue matando gente” dijo, en relación al asesinato de Rolón.

“No se respeta la vida, tenemos que trabajar el amor al prójimo. Me duele en el alma saber que una mujer grande, seguramente por una miserable plata, dejo de existir acá en este pueblo”, manifestó.

“Tengo la obligación como sacerdote de decir esto, denunciar esta injusticia. Me cuestiona profundamente como sacerdote esta situación que estamos viviendo, y me imagino que a todos los itateños que habitamos en este lugar tan hermoso, bajo el amparo de la Virgen de Itatí, tenemos que estar cuestionados” y agregó “muy especialmente a nuestras autoridades, a nuestras autoridades, repitió, a mí como pastor y a las autoridades nos tiene que conmover profundamente esta situación, porque todo lo que vivimos es consecuencia de algo, estas son consecuencias no son las causas. Como pueblo itateño, las autoridades, los que representamos a algunas instituciones tenemos que garantizar a nuestros hermanos más sencillos, a los más débiles, la seguridad”.

La cifra

3

Fueron los allanamientos que se realizaron ayer a la tarde en la investigación por el crimen de Juana Rolón.