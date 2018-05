Dólar alto: arca local a salvo y dudas en la toma de créditos

El mercado cambiario abre hoy y las expectativas están puestas en si las medidas del Gobierno Nacional frenarán la suba del dólar. En Corrientes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, manifestó su optimismo y explicó que la provincia no cuenta con grandes obligaciones en el extranjero por lo que, en ese sentido, el impacto del corrimiento es menor.

Luego de un pico que superó los 23 pesos, el viernes, la divisa norteamericana cerró en 21 pesos para la compra. Los anuncios del Ministerio de Hacienda de la Nación refieren al endurecimiento de las metas de reducción del déficit primario, lo que implica un recorte de 30 mil millones de pesos, y elevar a un 40 por ciento las tasas, contribuyendo a aminorar la marcha ascendente de la moneda extranjera.

En la provincia, no obstante, consideraron que los anuncios de reducción del déficit primario nacional no tendría gran impacto en las obras programadas para la jurisdicción. “Las obras que estén licitadas y en marcha no serán afectadas de tener que ser reestructurado el presupuesto de inversiones nacionales. En la provincia de Corriente no va a impactar, quizás a nivel país”, manifestó Vaz Torres a El Litoral.

Sucede que en su mayoría son “obras que están en proceso de licitación y de ejecución” y que tienen plazos de larga duración. Indicó que podría afectar a las obras que aún no tienen proyecto ejecutivo.

Sin embargo, el titular de la cartera económica se mostró optimista debido a que “no todas las provincias ostentan el mérito que ha hecho Corrientes en la reducción del déficit fiscal”. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial respecto de las obras que podrían estar afectadas. “Tenemos que recordar que Corrientes fue castigada 12 años por el kirchnerismo que las inversiones no llegaron al 10 por ciento”, sostuvo.

En cuanto a la suba de la moneda estadounidense, el jefe de la cartera económica consideró que los motivos son coyunturales. “La Nación dio respuestas. Veremos cómo arranca este lunes. Creo que se ha resuelto y el Gobierno ha hecho más explícito un plan fiscal anunciado”, indicó Vaz Torres.

En cuanto al impacto en las arcas provinciales, el ministro ratificó que la provincia “no ha colocado deuda en moneda extranjera”, salvo algunos compromisos anteriores con el BID y el Birf, pero “el efecto es mínimo”. En ese sentido, señaló: “El corrimiento cambiario no es preocupante para Corrientes”.

Sin embargo, sí ponen el foco en escenarios futuros, ya que una tasa de interés elevada impide el acceso al crédito. El Ejecutivo provincial logró la autorización de la Legislatura de empréstito por un monto total de 5 mil millones de pesos.

“Con las tasas altas se complica a la hora de decidir tomar créditos. El actual Gobernador, Gustavo Valdés) y el anterior, (Ricardo Colombi, han sido muy cautelosos a la hora de medir las consecuencias de estas movidas para el financiamiento de inversión”, señaló el funcionario provincial y explicó que, en términos de inversión, se espera se origine desde Nación.

Si bien el impacto de la alta cotización del dólar no tendría efectos directos en las arcas provinciales dado que no posee grandes compromisos, la suba afecta otros sectores de la economía. Ayer un supermercadista de Corrientes no descartó avanzar con aumentos en los precios de los alimentos por la escalada (ver página 11).