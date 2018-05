Educación espiritual

Por José Ceschi

¡Buen día! Con motivo de los 100 años del nacimiento de José Manuel de Estrada (17/9/94) el obispo de Reconquista, Juan Rubén Martínez dirigió una carta a los docentes de su diócesis. Lamentablemente no tuvo mucha difusión fuera del ámbito diocesano. Quisiera rescatar hoy lo que dice respecto de la formación espiritual:

“La tarea educativa no puede omitir la dimensión espiritual. Más allá de la religión específica que profese, forma parte esencial de la naturaleza humana.

Hoy más que nunca tenemos una grave responsabilidad de educar en la dimensión espiritual, porque no tenemos dudas de la creciente presencia del secularismo en nuestra cultura. A veces cometemos el error de identificar nuestro tiempo, de aportes positivos, con el secularismo. El secularismo se presenta como omitiendo a Dios, sin discusión, a la vez que se acentúa una confianza autosuficiente en el hombre.

Sin embargo, la pérdida de Dios conlleva la pérdida del sentido de los valores espirituales fundamentales del hombre. Al perderlo a Dios (al Padre) el hombre queda huérfano, excéntrico (fuera de sí), sin rumbo, sumergido en lo inmediato, en lo meramente pragmático y útil. Al perderlo a Dios (Padre) deja de ser hijo y también hermano de los otros hombre. No por casualidad la ética del secularismo es absolutamente individualista y convive con una antropología que absolutiza la subjetividad y la conciencia humana. De esa visión cada uno tiene su verdad. La educación juega un rol fundamental en potenciar un valor hoy presente en nuestra cultura, como es la dimensión religiosa, especialmente la ‘religiosidad popular’, que convive, sobre todo en las grandes ciudades de nuestra América latina, con esta nueva presencia del secularismo. El cuestionar en nuestros proyectos educativos cuál es la antropología que conciben será una pregunta fundamental...”

El tema de la antropología -la ciencia del hombre- necesita ser profundizado. No basta preguntarse qué es el hombre. Hay que educarlo, desde muy pequeño, para que aprenda a ser cada vez más profundamente humano.