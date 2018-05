El PL va a las urnas y no se descarta un acuerdo de última hora entre las listas

El Partido Liberal irá a internas el próximo domingo para definir quién conducirá el liberalismo los próximo años. Sólo dos listas se disputan la presidencia de la fuerza, una liderada por la diputada Ana Pereyra y la otra por el dirigente Marcelo Frattini. No descartan un acuerdo de última hora para evitar la compulsa interna.

“Hay tiempo de acordar”, dijo a El Litoral Eduardo Hardoy uno de los candidatos en la grilla de Pereyra al ser consultado por un posible acuerdo con la grilla de Frattini.

Haya acuerdo para una lista única o no, el liberalismo tendrá internas en distintos departamentos, en Goya, por ejemplo donde son tres las listas que compiten por el comité de esa localidad.

Por el espacio de la diputada Ana Pereyra, también será candidato el ex ministro Eduardo Hardoy quien competirá por el Comité Capital y Tito Cheme como primer postulante a convencional.

En los comicios del próximo domingo se elegirán los siguientes cargos: Comité Ejecutivo: 35 miembros titulares y 11 suplentes. Jurado de Honor y Disciplina: 5 miembros titulares y suplentes. Comités departamentales y de distrito: la totalidad de los miembros titulares y suplentes de cada comité.

La actual conducción partidaria liderada por Julián Miranda Gallino manda desde 2014, cuando se impuso en las elecciones.

En aquella oportunidad, hubo más de 71 mil afiliados habilitados para sufragar en 16 municipios. Hoy los afiliados son 50 mil.

Las listas que se presentaron debían tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios.

Los precandidatos a miembros de Comité Departamental, de Distrito y Convencionales, debían estar avalados por un número de afiliados no inferior al dos por ciento (2%) del total de los inscriptos en el padrón partidario del municipio.

Las grillas de Miembros del Comité Ejecutivo y Jurado de Honor y Disciplina debían estar avaladas por un número de afiliados no inferior al dos por ciento del total de los inscriptos en el padrón partidario, domiciliados en al menos siete municipios.

Los avales debían ser presentados en los modelos de planillas que establezca la Junta Electoral partidaria.

Las firmas de los formularios de avales, debían ser certificadas por Escribano Público, Juez de Paz o Policía de la Provincia de Corrientes, conforme a la normativa vigente. Ningún afiliado podía avalar más de una lista.

Hay que recordar que no fue oficializada la grilla “Por Siempre Liberales”, que lidera Ricardo “Caito” Leconte.

La grilla del hijo del ex gobernador salió a denunciar “proscripción” ante lo que consideró una maniobra para que no participara de las internas.