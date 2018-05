El recorte de la obra pública

Por Alberto Medina Méndez

amedinamendez@gmail.com

@amedinamendez



Si bien el Gobierno nacional insiste con la idea de que sólo ha confirmado el rumbo, es evidente que lo esbozado está bastante lejos de mostrar la continuidad de su impronta y ya es inocultable el cambio de discurso.

Sería interesante profundizar más el análisis para reforzar esa visión pero tal vez, valga la pena detenerse en un aspecto puntual que tendrá un impacto directo en diferentes regiones del país y muy especialmente aquí.

Hace muy pocas semanas atrás, en la ciudad de Resistencia, con un gran despliegue en el que no faltaron personalidades del mundo político y empresario, el cuestionado Plan Belgrano llevó adelante su relanzamiento.

Lo hicieron buscando recuperar la credibilidad que supo tener cuando nació, a comienzos de la actual gestión. Las pocas concreciones y las excesivas promesas fueron minando la confianza y las expectativas se derrumbaron.

Si bien el anuncio oficial de los funcionarios del gabinete económico nacional ha sido impreciso y difuso, a estas alturas queda claro que se viene un importante recorte de los presupuestos destinados a la obra pública.

La magnitud de ese cambio aún es un misterio. Se ha mencionado una cifra que suena importante pero poco se sabe acerca de qué proyectos detendrán su marcha y si esa restricción es sólo momentánea o será definitiva.

El único criterio que se conoció es que no se paralizará lo ya iniciado y que esto sólo afectará a lo que aún no se está realizando. Bajo esa premisa las alertas regionales están al rojo vivo porque habrá que ver cómo se considera a cada una de las obras que fueron anunciadas oportunamente.

Algunos ya hablan de que el segundo puente y la autovía serán parte de esa reducción. Otros dicen que no debería ser así porque ya arrancaron aunque muy tímidamente. Lo prudente sería esperar mayores precisiones.

En todos los casos, lo que ya resulta totalmente innegable es que existe un cambio significativo que tendrá sus contundentes repercusiones en estas y otras concreciones y que se harán sentir sin demasiado disimulo.

En este país, tanto la política como la sociedad en su conjunto creen, genuina pero equivocadamente, que la obra pública es garantía de una economía dinámica gracias a su casi mágico factor multiplicador.

Es por esa razón que a los dirigentes les fascina hacer esas promesas en campaña y los votantes lo celebran. Todos suponen que este tipo de proyectos generan nuevo empleo y entonces aplauden efusivamente.

Sin embargo esto no ocurre cuando esas obras se financian con impuestos. Para que esos recursos puedan utilizarse, les fueron quitados antes a los ciudadanos que perdieron idéntica capacidad de compra en otros bienes.

Lo mismo sucede cuando es la emisión monetaria la que cubre el costo de esos proyectos. En ese caso es la comunidad la que termina comprando menos de todo gracias a la inflación producida por la autoridad monetaria.

Si el endeudamiento que tanto seduce a muchos es la opción, la crueldad del proceso es superior porque las cuentas las pagarán las próximas generaciones, es decir quienes aun no tributan ni fueron consultados.

Este panorama que angustia por estas horas tal vez se convierta en una excelente oportunidad para que el nordeste argentino intente otras variantes que aún no fueron debidamente exploradas con seriedad.

La búsqueda de capital privado como mecanismo para ejecutar anhelos no puede ser descartado. Esta debería ser considerada como una alternativa óptima. Podrían aparecer así empresarios dispuestos a asumir riesgos.

Muchos son los prejuicios en esta dirección. A algunos les preocupa demasiado la idea de que alguien gane dinero con esos negocios, al punto que olvidan la importancia de disponer de esas obras en un plazo menor.

El descalabro de las cuentas públicas en Argentina es enorme. La noticia de esta semana no puede escandalizar a nadie y mucho menos a quienes se consideran informados. El ajuste es inevitable si no se quiere repetir la secuencia ya conocida por todos y que tantas penurias trae consigo.

Son muchos los que dicen que es un grosero error político recortar presupuestos en infraestructura. Son los mismos que afirman que tampoco se puede reducir la planta de personal estatal ni disminuir subsidios.

Ellos aún creen en los espejitos de colores y suponen que con simbólicos gestos alcanza para equilibrar este desmadre que lleva décadas de sostenido deterioro, con un gasto público creciente y desbordado.

Es tiempo de que los ciudadanos se pongan los pantalones largos, asuman su presente con hidalguía, entiendan la complejidad del problema y definan un curso consistente de acciones a seguir con determinación y coraje.

La retorcida alquimia que muchos imaginan es absolutamente imposible y forma parte de una fantasía que se origina en una profunda subestimación del asunto y un desconocimiento total de cómo funciona la economía.

El nordeste debería evitar el desgastante e ineficaz esfuerzo de presionar para que sus obras no sean paralizadas y empezar pronto a generar inteligentes variantes que le permitan lograr sus sueños de otro modo.