En el Fortín esperan a Keenan

El estadounidense Justin Keenan estuvo ausente anoche en el plantel de San Martín. El goleador, que ya no jugó frente a Regatas en el cierre de la fase regular, viajó a su país por el nacimiento de su hijo y debía regresar durante el fin de semana.

Ayer no lo hizo y se espera que hoy desembarque en Corrientes para estar disponible en el segundo juego contra Boca.

Por su parte, en el conjunto porteño no fue de la partida su base Lucas Pérez dado que falleció su padre y no viajó hasta la capital correntina. Antes del inicio del encuentro de anoche en el Fortín, se realizó un minuto de silencio por este motivo.

Además, el escolta uruguayo Martín Osimani se equipó, pero no tuvo minutos en cancha dado que se está recuperando de un desgarro.

Durante la entrada en calor, realizó trabajos físicos diferenciados. Está en duda para el encuentro de mañana.