Esta semana se retoma la actividad legislativa

Tras dos semanas de inactividad, la Cámara baja volvería a sesionar este miércoles. Lo propio hará el Senado que no sesiona hace una semana.

La Cámara baja no sesionó desde hace dos semanas por falta de quórum.

El Senado sesionó la última semana de abril y desde entonces la inactividad legislativa se extendió hasta hoy.

Cámara alta no sesionó el jueves debido al asueto administrativo por celebrarse el Día del Milagro de la Cruz. Diputados no lo hizo, un día antes, por falta de quórum.

Pese a que no hubo sesión, los diputados avanzaron en el tratamiento de los expedientes que se encuentran en distintas comisiones.

En ese marco, los integrantes del Consejo Profesional de la Ingeniería, Agrimensura y Arquitectura se reunieron con la Comisión de Legislación del Trabajo.

En la reunión con los diputados encabezados por Horacio Pozo, los profesionales señalaron sus opiniones referidas a proyectos que los incumbe como institución.

Escucharon atentamente lo expuesto, los diputados miembros de la comisión Geraldine Calvi, Magno Ramírez y Javier Sáez.

La Legislatura aún debe avanzar en proyectos como la Ley provincial de Educación, la reforma del Código Procesal Penal y el tratamiento de las Cuentas de Inversión 2017.

Según el expediente de la Contaduría General de la Provincia remitido al Tribunal de Cuentas, ingresó por todo concepto la suma de $36.074 millones en 2017.

De los Recursos Corrientes, el 78% corresponde a coparticipación federal y leyes especiales remitidas por el Estado nacional, y 14% por ingresos tributarios.