Facundo Alegre mejoró su marca y se llevó la medalla dorada de Asunción

El juvenil mercedeño Facundo Alegre se impuso en los 800 metros llanos en el Grand Prix-Profesor Claudio Zúñiga, realizado el pasado sábado 5 en Asunción (Paraguay), como parte del circuito sudamericano. Alegre (17 años) ganó la prueba con 1m.53s.89, mejorando su registro por una centésima. El podio se completó con los locales Hugo Franco Céspedes y Francisco Palacio Leguizamón.

En esta carrera también participó el correntino Cristian Coronel que cumplió la función de “liebre” hasta los 500 metros, en un trabajo de equipo con Alegre que está en la búsqueda de la clasificación para el Mundial U20.

Antes de estas competencias, Alegre realizó un trabajo de preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Salta, en tanto que la semana anterior compitió en el Nacional de Mayores de Brasil

En los 100 metros de varones, el campeón argentino Matías Robledo ocupó el tercer puesto con 10s75, escoltando a los dos destacados sprinters locales Freddy Maidana (10s57) y Christoper Ortíz (10s62). “No fue mi mejor actuación. No me sentía bien antes de la prueba pese a lo cual pude hacer podio. Ahora hay que dar vuelta la página y pensar en las próximas competencias”, señaló el velocista libreño que cuenta con el respaldo de Lotería Correntina.

Robledo competirá en las ciudades bolivianas de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, en dos nuevas etapas del Grand Prix Sudamericano.

Mientras que en la carrera B de los 100 metros, ganada por Nilo Duré en 10s79, el menor correntino Dan Gamarra (16 años) sobresalió con su segundo puesto en 10s81, delante de los también menores locales Mateo Vargas (10s82) y Fabrizio Aquino (10s95).

Para el oriundo de Mburucuyá fue su mejor marca (tenía 10s88) y quedó a una centésima de lograr la clasificación para el Sudamericano. Dan ya clasificó en los 200 metros.

Gamarra participó recientemente en el Nacional de Mayores en Rosario y después estuvo en un campo de entrenamiento de velocidad con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud. En esa oportunidad se quedó con la prueba Héroes de Malvinas en el Cenard.

Mientras que la juvenil velocista santafesina Guillermina Cossio confirmó su buen momento al ganar los 100 y 200 metros llanos en el Grand Prix. Cossio logró los 100 metros con 11s.87, a cinco centésimas de su reciente plusmarca nacional U20, y también se acercó a su mejor performance en 200 con 24s26.

En la prueba de los 100 metros participó Denise Gauna (15 años) con un registro de 12s56 que la llevó a ocupar el sexto lugar en la final.

Gamarra y Gauna tomarán parte del Campeonato Nacional U18 que se desarrollará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) que tendrá lugar el 25 y 26 de mayo. También estará en la competencia Alegre como invitado, dado que ya no está en esta categoría porque que el certamen será selectivo para próximas competencias internacionales.

La delegación de Corrientes Corre estuvo en Paraguay bajo la coordinación del profesor Alejandro Avalos. Para el viaje contó, una vez más, con el apoyo del Gobierno de Corrientes.

Otros argentinos destacados fueron Valentín Della Giustina (tercero en 200 con 21s78), Brian López (segundo en largo con 7.24), Bruno Franco Zanacchi (segundo en 400 con 48s57), Gisela Hernández (tercera en 400 vallas con 1m04s40) y el menor Valentín Gómez (ganador en alto con 1,85 m).