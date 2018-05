Se reúnen para destrabar el conflicto con colectiveros y evitar el paro de mañana

Tendrá lugar hoy una nueva reunión de conciliación en la Subsecretaría de Trabajo, entre los empresarios del transporte público de pasajeros y los referentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Será la última oportunidad para alcanzar un acuerdo y evitar el paro de 24 horas convocado por el gremio para mañana.

En paralelo, hoy también está previsto un nuevo encuentro del Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu) que evaluará la tarifa del boleto de colectivo.

El sindicato que nuclea a los colectiveros inscribió la medida de fuerza para reclamar el cumplimiento del aumento salarial acordado en paritarias a nivel nacional. Lo que representa un 6 por ciento correspondiente a enero y febrero del 2017, y 5,7 por ciento que debía abonarse el 1 de abril, como primera cuota del 15 por ciento anual.

Así lo confirmó el secretario general de la UTA, Rubén Suárez, que precisó que “estamos reclamando lo que nos deben de la paritaria del año pasado y se sumó lo de abril que corresponde a lo acordado este año”.

“Ellos faltaron a su palabra porque nos dijeron que cuando se actualizaba la tarifa, se iba a poder cumplimentar con los incrementos, pero ahora resulta que no tienen plata suficiente”, agregó el dirigente sindical, en diálogo con Radio Dos.

Se concretará, además, un nuevo encuentro del Simu, que comenzó a evaluar la posibilidad de elevar nuevamente el costo del pasaje de colectivo a pedido del sector empresarial.

Cabe recordar que este año ya se concretó un aumento del boleto, pasando a costar 9,50 pesos a partir de marzo. Y este jueves 10 de mayo, en tanto, se elevará a 11 pesos (segunda etapa de la suba autorizada por el Concejo Deliberante). Esto significa que registró un incremento del 42 por ciento, si se compara el próximo valor vigente con la anterior autorización del cuerpo parlamentario de 7,68 pesos.

Pese a ello, los responsables de las empresas de transporte hablan de la necesidad de elevar nuevamente el costo del boleto plano para poder cumplir con las demandas de los trabajadores del volante.

Desde el Municipio de Corrientes ya anticiparon que no están de acuerdo con la posibilidad de otro aumento tarifario. “Por nuestra parte no vamos a acompañar”, aseguró Eduardo Tassano.