Tassano: “El déficit mensual del Municipio pasó de $20 millones a 14”

El intendente capitalino Eduardo Tassano dio ayer un pantallazo de lo hecho en los 150 días que lleva de gestión.

Se refirió a la complicada situación económica que enfrenta la Municipalidad, aunque destacó que el déficit operativo, que comenzó siendo de 20 millones mensuales, ahora pasó a ser de 14. “Haremos viable el Municipio porque renegociamos contratos a la baja y bajamos costos hasta en teléfonos”, resaltó el jefe comunal, referiéndose así a algunas de las decisiones tomadas para mejorar el estado de las cuentas públicas.

“Ríos no pagaba nada, así era fácil”, disparó además contra su antecesor al frente de la Comuna capitalina, haciendo alusión nuevamente a la “herencia recibida”. No obstante, dejó en claro también que “estamos en la buena senda”, dijo anoche en el programa televisivo local “Equipo de Noticias”.

Con relación a los avances logrados, destacó el plan de mantenimiento de calles de tierra y el Plan Hídrico. “Tenemos más de 6.500 cuadras de tierra y muchas hemos tenido que reconstruirlas. Es un gran esfuerzo y además comenzamos el plan de bacheo”, sostuvo, además de señalar que proyectan dejarle a Corrientes algo más que obras, “queremos dejarle planificación porque somos una ciudad que creció anarquizada”.

Habló, también, sobre los pases a planta del personal. Al respecto, dijo que existe una ordenanza que establece de manera automática que los trabajadores con 3 años de antigüedad pasen a planta permanente, y dijo que recudieron a la Justicia por ese tema en particular.

Por último, remarcó el trabajo coordinado que vienen llevando adelante con Nación y el Gobierno provincial, e indicó que con el gobernador Gustavo Valdés “estamos trabajando muy bien y contamos con su respaldo para obras de fondo en materia hídrica. Además, se vienen el Plan Costero y el desarrollo de Santa Catalina”.