Valdés asistiría hoy a la reunión de la cúpula de Cambiemos en apoyo a Macri

A último momento, la Mesa Nacional de Cambiemos trasladó su reunión prevista para hoy a la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de la localidad cordobesa de Río Ceballos, con la posible presencia del presidente Mauricio Macri. El gobernador Gustavo Valdés sería uno de los participantes. Fuentes cercanas al mandatario no pudieron confirmar a este medio, su presencia.

Más allá del cambio de sede “por cuestiones operativas”, la cúpula de Cambiemos emitirá hoy desde el centro neurálgico del poder un fuerte mensaje de unidad en apoyo al Gobierno luego de la semana, cuando la imparable suba del dólar y las discusiones por el esquema tarifario provocaron un cimbronazo en el oficialismo.

“Habrá una ratificación del rumbo del Gobierno, y un mensaje de fortaleza y unidad de Cambiemos”, afirmó a La Nación uno de los “doce apóstoles”, integrantes de la mesa nacional de Cambiemos que se reunirá mañana por segunda vez (la primera, hace dos semanas, también se dio en la Casa Rosada, con la propuesta de la UCR sobre tarifas de gas como tema central).

El jefe de gabinete, Marcos Peña, será el principal referente del PRO, y también estarán el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente del partido, Humberto Schiavoni; su secretario general, Francisco Quintana, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Por el radicalismo estarán los tres gobernadores (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino y titular del Comité Nacional, Alfredo Cornejo), y los diputados Mario Negri y José Cano. Por la CC-ARI de Elisa Carrió, los legisladores Maricel Etchecoin y Maximiliano Ferraro.

Sin embargo, este medio realizó consultas a funcionarios allegados al Gobernador y no pudieron confirmar que el mandatario correntino asistiría al cónclave, ya que no figuraba en la agenda oficial de Valdés.

El mandatario tenía previsto hoy visitar varias localidades del interior.

Las cuestiones “operativas” tienen una justificación concreta. Luego de la reunión, pactada para las 17, será el propio presidente Mauricio Macri quien reciba a los gobernadores de Cambiemos, por lo cual se sumarán María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires).

“La idea es cerrar filas, fijar una estrategia común. En cuanto el clima se tensa, la idea es apostar por la unidad”, completó otro de los organizadores de la reunión, que fue coordinada por Quintana con Cano y Etchecoin. Desde ese espacio se descartó que mañana comience el debate por las candidaturas en todo el país. “Este es el ámbito, pero no el momento indicado, eso empezará en la segunda mitad del año”, afirmó otro de los organizadores.

El primer encuentro tuvo lugar en Casa Rosada a principios de abril, cuando los principales líderes de la coalición almorzaron con el jefe de gabinete Marcos Peña.

Allí se acordó trabajar en listas de consenso y unidad en cada uno de los distritos, según explicó en ese momento Schiavoni.

La corrida cambiaria y estampida del dólar de la

semana pasada volvieron a forzar un cambio de planes. Es que en el Gobierno consideran que las medidas anunciadas el viernes en cuanto ajuste y suba de las tasas de interés no serán suficientes para dominar al dólar.

Así, habría hoy una serie de anuncios, que pasan por recortes de contratos en el Estado, promoción de créditos para sectores de recursos bajos, entre otros.