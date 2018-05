Macri: "Jamás volvamos a engañarnos y a creer en soluciones mágicas"

Al presentar un programa educativo junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en el partido de San Miguel, el jefe del estado reafirmó su “absoluto convencimiento" de que las políticas del Gobierno van a permitir "construir una sociedad más justa y crecer junto a nuestras familias, en base a la cultura del trabajo, que es el valor central".



"Todos tenemos un desafío muy grande", subrayó en alusión a la necesidad de "construir futuro a partir de nuevas capacidades, para poder recorrer ese camino de obstáculos, pero seguros de que vamos en la dirección del progreso".



Dijo que muchos argentinos “como han tenido este tipo de propuestas antes en el pasado y se han sentido engañados, siguen sin creer que realmente hay un futuro después de este esfuerzo, pero lo hay, estoy convencido de eso”.



Macri acompañó a Vidal en el lanzamiento de un plan destinado a mejorar la educación en 2.000 escuelas vulnerables, acto que se llevó a cabo en la número 34 "Mariano Acosta”, de la localidad bonaerense de Bella Vista, en el partido de San Miguel.



Las 2.000 escuelas incluidas en el programa “Red de escuelas de Aprendizaje” son las que tuvieron los peores resultados en Lengua y Matemática en la última prueba "Aprender".

“Hemos decidido en conjunto que poniendo un valor central sobre la mesa, que es la verdad, y ahí es donde hicimos la evaluación Aprender, cuyos resultados no fueron los que soñábamos, los que esperábamos”, dijo Macri al explicar los fundamentos del programa.



“Muchas veces la verdad no nos gusta, nos cuesta, nos duele, pero también nos dimos cuenta que ya no sirve más engañarnos, esconder los problemas debajo de la alfombra, no sirve más emparchar y pegar", enfatizó.

El mandatario remarcó que se apunta a "apoyar a los chicos, a los padres, pero también a los docentes, a los directivos a las organizaciones, a los distintos gobiernos" provinciales.



"Todos pensando de qué manera vamos a ir mejorando, pero en base a algo que medimos, no a una fantasía, a un relato, sino con base en la certidumbre, la evaluación concreta”, agregó.



Agradeció a los docentes por “sumarse a este operativo Aprendizaje, porque realmente siempre hay que empezar para aquellos que tienen más dificultades, la política tiene que cuidar y tratar de ir detrás de aquellos que más dificultades tienen, porque es la manera de que todos podamos ir a hacia una Argentina más inclusiva y con más oportunidades de progreso para todos”.



Por su parte, Vidal explicó que se procura mejorar en un 10 por ciento el desempeño de los alumnos en Lengua y Matemática y el clima escolar en un 20 por ciento.

Esto equivale a bajar la tasa de abandono escolar y la repitencia en un tres por ciento, cifra que representa un 10 por ciento de la cantidad de alumnos de la provincia, indicó.