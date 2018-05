“Hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”, dijo Leonardo Baroni

El capitán de Boca Unidos, Leonardo Baroni, se refirió a la dolorosa pérdida de la categoría, pero también habló de dar una vuelta de página y buscar enfocarse en lo que vendrá, para buscar que el equipo retorne cuanto antes a la Primera B Nacional.

El defensor rompió el silencio en el programa “El Deportivo” de radio Continental (97.3 Mhz), ya que luego del partido ante Sarmiento de Junín que le costó la categoría al conjunto de la ribera se excusó en hacer declaraciones.

“Estoy un poco más tranquilo, analizando todo lo que pasó, pero siempre mirando para adelante (…) hoy por hoy ya no hay vuelta atrás, el equipo está descendido”, manifestó Baroni.

El jugador oriundo de Sarmiento, que llegó hace casi 9 años para jugar todas las temporadas de Boca Unidos en la B Nacional, es uno de los citados por el cuerpo técnico encabezado por Carlos Mayor para reiniciar mañana las prácticas.

“Creo que nos vendrá bien, porque se dejó pasar una semanita para tratar de despejarnos un poquito, asimilar (la situación) y pasarla cuanto antes. Es difícil, pero la única manera es entrenando, dar vuelta la página, pensar en lo que viene y ponerse bien rápidamente para lo que tendremos por delante”, expresó.

Baroni agregó: “Sabemos que todavía no está muy definido como van a ser los campeonatos, entonces ahora tenemos que ponernos a entrenar desde el miércoles en adelante el tiempo que nos diga tanto el cuerpo técnico como la dirigencia y de ahí en más analizar a ver cómo se sigue”.

Las ganas de seguir

El jugador que tiene récord de presencias con la camiseta aurirroja, manifestó su intención de continuar en la institución. “Ojalá Dios quiera, la ganas siempre están”.

“Uno quiere seguir defendiendo la camiseta, pero hay que sentarse a hablar con el presidente (…) desde el partido con Sarmiento que no tuve más contacto con él, seguramente ha estado con otras cosas, así que cuando me presente a entrenar ya pactaremos una reunión para tratar de llegar a un acuerdo rápidamente y tener la cabeza tranquila pensando solamente en entrenar”, manifestó.

Baroni, que en el pasado dejó pasar otras propuestas para seguir en el club indicó que “la decisión siempre la tomamos en familia”.

“Uno trata de que la familia esté siempre bien, entonces hay que analizar no solamente lo futbolístico, lo económico, sino también pensar en los chicos, que ya están grande y se criaron prácticamente acá, por eso hay que ponerse a ver todas esas cosas”, explicó.

La base

Finalmente, y en cuanto a la conformación del plantel, expresó que inicialmente estará integrado por muchos chicos del club, pero que “es fundamental tener cinco o seis jugadores de la base que está, porque nos conocemos, sabemos cómo jugar, el técnico nos conoce, y más allá que seguramente van a venir caras nuevas, mantener la base será importante para todo lo que venga”.

Lo que viene

Finalmente, Baroni hizo mención al juego en el Federal A. “Es una categoría muy muy dura porque hay que ir a jugar a canchas difíciles, con equipos que se hacen fuertes de local y entonces uno tiene que buscar jugar en todos lados de la misma manera. Será difícil porque es un campeonato largo donde hay que recorrer muchas distancias, así que hay que buscar hacer las cosas bien todo el año”, concluyó.