Incorporación de menú para celíacos en restaurantes y convalidación de un veto, en el temario de los ediles

En el recinto de Goya sesionarán mañana a las 10 y entre los temas del orden del día se destacan los proyectos de ordenanza con despacho de comisión “convalidando el veto parcial del artículo 3 de la norma N° 1.965” y otro que dispone “la obligación de tener menú para celíacos en restaurantes y comedores”. Con respecto al primer proyecto citado, desde la comisión de Legislación manifestaron a El Litoral que en realidad se va a “formalizar la consolidación de un veto que lo realizó el año pasado el anterior intendente. En aquella oportunidad, vetó parcialmente la ordenanza N° 1965 y después desde el recinto nadie promovió que se insista con ese tema. Así que en realidad ya no está en vigencia el artículo pero a fin de cumplir con el proceso administrativo correspondiente, se lo someterá a votación en el recinto”. Haciendo referencia al artículo vetado por el ex Jefe comunal goyano que establecía: “Definir nuevas normas de intervención que tendrán por objetivo la adecuada integración de las nuevas obras con la edificación histórica existente en las zonas protegidas y en los entornos de los monumentos, limitando en estos sectores las alturas a 7 metros, la ocupación del suelo hasta 50%, recuperando la tipología propia de la zona (edificios con galería y patio), adoptando criterios de composición de fachadas de estilo italianizante típicas de nuestra ciudad (volumen de los vanos, respeto de la línea municipal), regulando la cartelería, el alumbrado y la publicidad y estableciendo penalidades, estímulos e incentivos para lograr la conservación y recuperación de nuestro patrimonio”.

No obstante, indicaron que el Ejecutivo está elaborando un proyecto referido a este tema.