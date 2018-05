Internas en el PL: el sector disidente espera definiciones judiciales

El Partido Liberal tiene fecha de elecciones internas para este domingo. Se presentarán dos listas, sin embargo, no se desestima la posibilidad de avanzar con conversaciones para arribar a un acuerdo entre los dos sectores que están en marcha.

Competirán las listas, encabezadas por la diputada provincial y presidenta del Comité Capital del PL, Any Pereyra; y por el dirigente goyano, Marcelo Frattini. No obstante, este fin de semana se analizaba la posibilidad de avanzar con un acuerdo para así evitar las internas.

El escenario genera el reclamo de un tercer sector que no podría competir, es el conducido por “Caito” Leconte, quien conformó el Foro de Liberal Disidentes semanas atrás en San Cosme. Allí nuclearon a dirigentes opositores a la gestión del actual presidente celeste Julián Miranda Gallino.

La lista de “Por Siempre Liberales” fue impugnada por la Junta Electoral del partido, alegando la suspensión de varios de sus integrantes. Ante esta situación, desde la línea interna manifestaron y denunciaron que fueron sujetos a una “maniobra de proscripción”.

Por este motivo presentaron varios planteos ante la Justicia Federal. Uno de ellos solicita la impugnación del cronograma electoral. Otro la invalidación de la reunión del 24 de marzo de 2018 del Comité Ejecutivo, el cual, según explicitó Leconte, no se habría desarrollado. Allí se habría votado la suspensión de dirigentes que integran la lista opositora.

La lista, además, libró una impugnación contra la Junta Electoral por no cumplir con el cupo femenino. De diez integrantes, sólo una es mujer, pese a existir una reglamentación interna de paridad de género. El sector también pidió una cautelar para que se suspenda el acto electoral.

Los planteos ante la Justicia aún están sin resolverse. Por ello, según manifestó Leconte, están a la espera de definiciones judiciales. “Lo que sí avanza, y eso es algo que lo veníamos denunciado hace un mes, es que con nuestra proscripción es para que dos sectores puedan hacerse del partido”, manifestó a El Litoral.

“Una vez que nos proscribieron, no van a ir a internas”, señaló. “Le están sacando la posibilidad a más de 53 mil liberales elegir autoridades. Son 20 dirigentes que eligen por todos”, expresó. “No se han visto boletas, ni se han repartido. No han cumplido con el cronograma electoral”, indicó Leconte, respecto a un acuerdo entre las dos listas en competencia.