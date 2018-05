Pablo Poblado llega al Patio Cultural con su trabajo “Tony Yesterday”

El multifacético compositor y cantautor Pablo Poblado estrena en Corrientes su novel disco “Tony Yesterday” y, junto con gran banda. El show tendrá lugar el domingo 20 de mayo desde las 22 en la sala de la Biblioteca Popular Mariño, Santa Fe 847.

El disco, grabado de forma independiente, vio la luz en Resistencia el pasado año, en el Centro Cultural Alternativo y en Charata. La experiencia, en palabras de Poblado, “fue muy potente para mí carrera como solista, sobre todo por sentir la realización de los sueños, grabar y presentar a la banda en vivo, sabiendo que vamos a sonar bien y que va a tener un impacto en la gente. Para ambas fechas aparecieron amigos que ayudaron en la puesta, embelleciendo el escenario, todas acciones que nos motivaron a un buen show. El concierto tiene tres momentos, uno eléctrico donde mostramos las canciones del disco, luego uno acústico y para finalizar un set de canciones de mi banda Recoveko, más algunas versiones de canciones de mis amigos”.

Poblado es nómade desde siempre y en las rutas que ha decidido tomar, fue vinculándose a la vez con proyectos musicales y músicos diversos, y todo este universo confluyó en la presentación en vivo de “Tony Yesterday” el 20 de mayo en la Biblioteca Mariño, con sus compañeros de ruta musical.

“Los músicos que me acompañan desde el año pasado son Esteban Peón en batería, Diego Cubilla en teclados, Ema Araujo en guitarras y yo en bajo y guitarra. Ahora toca presentar este trabajo en Corrientes que es una de las ciudades en las que he vivido desde los 18 hasta los 25 y es donde comencé a tocar el bajo. Así que estoy feliz de devolver y agradecer con un show, que seguro va a estar muy bueno, esa llama que se prendió hace ya varios años en esa hermosa ciudad”, dijo el artista.

El disco “Tony Yesterday” será puesto a la venta el día del concierto, además de estar en las principales plataformas de música digital: Spotify, Deezer, Amazon, Itunes y Google Play, entre otras.