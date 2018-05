Regatas afronta un nuevo duelo ante Instituto, en busca de la paridad

Regatas Corrientes visitará esta noche a Instituto de Córdoba en el segundo juego de los playoffs de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La serie que favorece al local por 1 a 0 tendrá su continuidad desde las 21 en el polideportivo Ángel Sandrín, con arbitraje de Alejandro Chiti, Julio Dinamarca, y Raúl Sánchez.

Si bien estuvo cerca de conseguirlo, el Fantasma no pudo derrotar al elenco cordobés, que se impuso por 81 a 79, y alcanzó su quinto triunfo sobre el correntino en lo que va de la temporada 2017-2018. La Gloria ya había conseguido la victoria durante los playoffs del Súper 20 y en los partidos de fase regular.

La caída del domingo marcó la novena derrota consecutiva de Regatas en la temporada, que igualó su peor racha adversa histórica en la competición.

Pese a estas cifras negativas, el Fantasma dirigido por Gabriel Piccato ofreció una versión mejorada en su última presentación del domingo por la noche. Perdió en un final ajustado, dispuso de la última bola del juego, y se mostró competitivo a lo largo del desarrollo del partido, en un escenario donde pocos equipos pudieron imponerse a Instituto durante la temporada en curso.

Por primera vez en varios partidos el cuerpo técnico regatense dispuso de una rotación de nombres más larga, al contar con la totalidad de su plantel a disposición ya que con la participación del correntino Juan Pablo Arengo se completó la tanda de “retornos”.

Los dirigidos por Facundo Müller también se encuentran en óptimas condiciones y fortalecidos en su rol de local, con 17 triunfos y apenas 3 derrotas en sus 20 juegos disputados en el Sandrín (19 por fase regular y el primero de esta serie de octavos de final).

Quinteros molesto con el arbitraje

En la previa del juego de esta noche el capitán regatense Paolo Quinteros se quejó del arbitraje del domingo y la terna conformada por Diego Rougier, Alejandro Ramallo y Cristian Alfaro.

Hizo hincapié en una acción puntual, un robo de Cristian Amicucci a Fabián Ramírez Barrios, que derivó en una corrida y volcada de Luciano González, jugada que le permitió a Instituto tomar una distancia de 81-76 a 32 segundos del final del partido.

En declaraciones radiales Quinteros cuestionó que no hayan cobrado falta de Amicucci sobre Ramírez Barrios. “No pueden pasar este tipo de acciones. Los árbitros están muy permisivos y permiten demasiado contacto y empujones, se desvirtúa todo. Si bien en este deporte hay contacto físico, no cuando el atacante tiene la pelota en la mano. El básquetbol no se juega así”, reclamó en un claro contrapunto con el criterio arbitral en curso.

El goleador de Regatas relató que “son cosas que vienen pasando mucho y que no se pueden dejar pasar. Más cuando el árbitro que estaba al lado es un árbitro de experiencia (N de R: por Rougier), con muchos años en la Liga, estaba a menos de dos metros, no puede justificarse de no haberlo visto”.

Quinteros agregó que “a veces la verdad es muy difícil porque la jugada es rápida y no alcanza a apreciarse, pero en esta situación fue en una pelota detenida en la que a Fabián prácticamente lo atropellan, lo empujan”.

“Fue una falta que a mi entender inclinó el partido a favor de Instituto, ya que no sólo que perdimos la pelota, además nos convierten dos puntos rápidos, y de tres puntos se van a cinco, cuando, si te pitaban esa falta teníamos dos libres y la situación hubiese cambiado mucho”, concluyó.