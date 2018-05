San Martín quiere ponerse match point en la serie ante Boca Juniors

San Martín buscará quedar match point, cuando reciba nuevamente esta noche a Boca Juniors en el segundo juego de la serie de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” (Fortín Rojinegro), y contará con el arbitraje de Roberto Smith, Daniel Rodrigo y Gonzalo Delsart.

En el cruce inicial de los playoffs, el triunfo fue para el equipo correntino por 85-70, resultado que le permitió adelantarse en la serie 1-0.

Para este segundo compromiso, el técnico Sebastián González podrá contar con el pivote estadounidense Justin Keenan quien regresó de Estados Unidos tras haber presenciado el nacimiento de su primer hijo, situación que no le permitió estar presente en el clásico ante Regatas Corrientes y el primer juego frente al conjunto porteño.

El domingo sumó sus primeros minutos con la camiseta rojinegra el ala pivote panameño Michael Hicks, reemplazo temporario del santafesino Leonardo Mainoldi, quien padece de una lesión en la columna lumbosacra y cuya recuperación demandará alrededor de 6 semanas.

Por el lado de Boca Juniors, el técnico Guillermo Narvarte tendrá a disposición hoy al base Lucas Pérez, que por problemas familiares (fallecimiento de su padre) no estuvo presente en el primer juego, a lo que se agregó la baja del uruguayo Martín Osimani, lesionado, por lo que la conducción estuvo a cargo de Lucas Gargallo.

Si bien el equipo correntino manejó el domingo el trámite del juego, recién logró quebrar la resistencia de un voluntarioso Boca en el último cuarto, cuando logró sacar una renta de 20 puntos que prácticamente definió el compromiso.

“Todos los equipos son fuertes, más allá de la posición en la tabla, van a complicar el juego a cualquiera y nosotros hoy tenemos que saber jugarle a Boca. Fue duro y no va a ser fácil la serie, todos los partidos pueden llegar a ser como el primero, incluso más trabados, pero tenemos que estar preparados para eso”, señaló el U23 Lucas González, de buenos minutos el domingo.

Una de las ausencias de San Martín en el primer cruce fue el interno Justin Keenan, goleador del equipo. “Trato de suplir las ausencias de mis compañeros y de hacerlo de la mejor manera. Ahora tenemos que seguir incorporando a Michael (Hicks) a nuestro juego, sumaremos a Justin, pero toda la temporada tuvimos algunas ausencias y salimos adelante”, agregó González.

Para el segundo juego, el rionegrino cerró: “Con los regresos en ambos equipos el segundo juego podría ser distinto, pero nosotros tenemos que estar confiados y saber que sacamos el primer punto, que la serie será larga y tenemos que hacer valer nuestro juego”.

San Martín lleva cinco victorias en fila y consolida su presente con ventaja de localía en esta serie, tras haber quedado en la segunda ubicación en las posiciones finales de la fase regular, mientras que Boca Juniors finalizó en el puesto 15, logrando salvarse del descenso una fecha antes de la finalización de la etapa regular de la competencia.

Cómo sigue

Cabe recordar que el tercer juego se disputará en la noche del viernes en el micro estadio “Luis Conde” de Buenos Aires. En tanto que de ser necesarios, el cuarto cruce está programado para el domingo 13, nuevamente en “La Bombonerita”, mientras que la serie volvería a Corrientes el martes 15 en caso de un hipotético quinto juego.