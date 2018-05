Boca le robó la ventaja de localía a San Martín y emparejó la serie 1-1

Boca Juniors dio el golpe en el Fortín Rojinegro al ganarle anoche 95-83 a San Martín e igualar la serie playoffs de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol en un juego por bando. Ahora la disputa se trasladará a La Bombonerita desde el viernes.

Los dirigidos por Sebastián González sufrieron apenas su tercera derrota en casa (en 21 partidos) en lo que va de la actual temporada de Liga, y deberán hacer gala de sus buenos antecedentes como visitante (17 triunfos en fase regular) para enderezar el rumbo de una serie que arrancó torcida.

El Rojinegro comenzó certero en las primeras acciones del juego, anotando por la vía rápida para tomar una ventaja inicial de 20-14. Pero el Xeneize corrigió en defensa e igualó en intensidad ofensiva al local, cerrando el cuarto con un bombazo de Pérez (23-23).

En el segundo segmento, la visita se mostró dominante y al buen arranque de Pérez y Boccia, le sumó el aporte anotador desde la banca de Gargallo y el ex Rojinegro Harrison. San Martín perdió la calma y se mostró muy errático, al margen del positivo ingreso de Hicks. Con un parcial de 29-22 los porteños se fueron al descanso largo al frente 45-52.

Un bombazo de Pérez reanudó las acciones y le dio una distancia de 10 al visitante (45-55), que llegó a despegar por 14 (66-52) promediando el parcial. Boca era pura confianza en ataque ante un Rojinegro que no encontraba las habituales soluciones en su juego defensivo, y que en la recta final del partido se apoyó en Keenan. Un doble casi sobre la chicharra de Aguerre sellaba el segmento 64-75.

No fue la noche de San Martín que no logró ponerle un freno a la producción de Boca, y cuando intentó la última reacción del final ya fue demasiado tarde. Entre Pérez y Gamboa lo sellaron al juego con un triple y una corrida para anotar (81-91), tras una precisa asistencia de Lampropoulos con menos de un minuto por delante.

En el ganador se destacaron Paul Harrison con 22 puntos, Lucas Pérez con 19 (4 de 7 en triples) y Adrián Boccia, con 15, 10 rebotes y 7 asistencias. Por parte del local, Justin Keenan aportó 16 puntos y Michael Hicks 15, ambos desde la banca.