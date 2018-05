Cárcel Federal en Ituzaingó: cautela local mientras aguardan un proyecto oficial

Luego de que el gobernador Gustavo Valdés, junto al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, anunciaran avances en las conversaciones para la posible construcción de una cárcel federal en Ituzaingó, el jefe comunal, Eduardo Burna analizó las declaraciones.

“Hoy son sólo expresiones e intenciones que se plasman en reuniones entre funcionarios nacionales y provinciales pero hasta el momento no hay nada oficial; cuando llegue el momento y la propuesta oficial lo elevaremos al Concejo Deliberante de Ituzaingó y se analizará el proyecto”, comentó el intendente. Eduardo Burna remarcó que “en el imaginario de inversiones que uno quiere para la ciudad no está pensada una cárcel”, pero aseguró que se dará una opinión como sociedad llegado el momento. “No digo que sea malo o bueno sino que debemos analizar la situación y los escenarios posibles”, comentó.

Insistió que “cuando se formalice tomaremos una decisión como ciudad pero hasta ese momento debemos ser responsables al opinar y cuando llegue el momento dar un debate maduro, socializando para tomar las mejores acciones que beneficien al conjunto de la ciudadanía”, finalizó.

Por su parte Mahiques dijo que “es una opción que se analiza porque existe un predio donado por la EBY a la Administración de Bienes del Estado, pero se analizará, es una opción, no se puede hablar de definición”.