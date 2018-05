Caso Tamara Zalazar: hubo una masiva movilización por la impunidad del femicidio

En la mañana de ayer se realizó una masiva movilización para expresar el repudio al fallo de la Justicia que absolvió al único imputado, Raúl Escalante, por el femicidio de Tamara Zalazar. Los familiares de la víctima de 19 años, acompañados por organizaciones sociales, marcharon desde plaza Vera pasando por el Ministerio de Seguridad, hasta el Tribunal Oral Penal (TOP) Nº 1 ubicado por Plácido Martínez, donde recibieron las explicaciones por escrito de las decisiones de los jueces en cuanto a la liberación del acusado.

La concentración se realizó en calle Junín para luego dirigirse al lugar donde entregaron los fundamentos del fallo del jueves 26 de abril. El hijo de Tamara fue quien, con tan sólo cinco años, estaba al frente de la movilización, con la imagen de su madre en el pecho. Los padres de la joven, asesinada en enero de 2016 y cuyo crimen aún sigue impune, fueron recibidos por el ministro de Seguridad, quien se comprometió a resolver con inmediatez casos de violencia de género y a “no perder el rastro de Escalante”.

Si bien la movilización fue para pedir justicia por el caso de Tamara Zalazar, los familiares y las organizaciones manifestaron su descontento por el actuar del sistema judicial ante la violencia machista en la provincia. En este sentido, recordaron que en algunas comisarías no toman la denuncia de la mujer agredida y que hay un femicida, Daniel Borlicher, que sigue prófugo.

“Pedimos al ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, que mantenga cercado a Escalante y que me asegure que no se fugue. Sabemos que nos están investigando por los disturbios del día del fallo, hablamos sobre esto también porque de víctimas pasamos a ser victimarios. Además, el ministro se comprometió a que los casos de violencia de género sean resueltos de manera más ligera”, relató a El Litoral Sergio Zalazar, papá de Tamara.

Respecto a la masiva marcha en la que participaron organizaciones como Mumala, Kuña Mbareté, Barrios de Pie y familiares de víctimas de femicidio como Karina Silguero y Rita Verón, dijo: “Nos están manteniendo fuertes a nosotros, no sólo nos acompañaron las organizaciones, también amigos de Tamara, estudiantes y familias particulares. Desde el viernes venimos repartiendo panfletos por las calles invitando a la marcha”.

El abogado querellante, Hermindo González, comentó que desde ayer tienen 10 días para analizar los fundamentos y se presentarán en casación. Este último es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales.

“Son 159 hojas que tenemos que leer, hoy descansamos un rato pero mañana (por hoy) seguimos. De ahí, el abogado tiene 10 días. Dialogamos con una trabajadora de la justicia que nos dijo que había pruebas suficientes para condenarlo. No nos podemos quedar sin hacer nada estos días, por eso seguimos reuniéndonos para juntar alimentos no perecederos y donar a algún comedor”, relató a este medio Zalazar.

Respecto a la participación de su nieto en la movilización, ayer comentó: “El dijo esta mañana: vamos a la marcha de mamá”. “Desde chico y con palabras que pueda entender, le explicamos lo que está pasando para que un día no vaya a la escuela y compañeros le hablen sobre cómo murió su mamá y lo tome por sorpresa”.

Las referentes de organizaciones y familiares de víctimas de femicidio insistieron en la necesidad de una justicia con perspectiva de género. Rita Verón comentó a El Litoral que “acompañamos a la familia porque hay pruebas suficientes para condenar a Escalante” y Eva Romero dijo que hay buenas perspectivas de que se pueda revertir el fallo.

“Se dio un fallo nefasto, vamos a seguir acompañando”, expresó a este medio Karina Cardozo.

En la tarde de ayer, en la página del Superior Tribunal de Justicia se publicó los fundamentos del Tribunal, lo que no ocurre con frecuencia, pero la repercusión del caso habría llevado a que se dé a conocer qué motivó a los jueces a tomar tal decisión.