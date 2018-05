Muerte de Irina: apelarán excarcelación de los cuatro brasileños implicados

Comenzó la batalla legal por la excarcelación de cuatro de los cinco brasileños detenidos por la muerte de Irina López, la joven de 15 años quien falleció en extrañas circunstancias en un inquilinato del barrio San Marcos el pasado 2 de enero.

El abogado querellante Salvador Pischeda, dijo que apelará la decisión de la justicia y argumentó que los beneficiados son cómplices.

“Se les dio la excarcelación a estas personas que estaban imputadas por encubrimiento agravado, nosotros entendemos que hay complicidad en el hecho, no son sólo encubridores”, remarcó el letrado quien adelantó que mañana presentará la apelación.

Por otra parte, el abogado que representa a la familia de la víctima, aseguró en relación al hecho que hubo una violación y posterior femicidio.

En este sentido, señaló que “lo que se investiga es el asesinato no la vida que llevaba Irina, esto no es un atenuante”.

“Se investiga un femicidio agravado, porque es menor y porque un grupo de personas adultas no ha frenado esta situación, una otorga la habitación y dos personas la acceden a ella”, afirmó en declaraciones a Radio Dos.

Al ser consultado respecto de si cree que pudo influir en la decisión de excarcelar a los imputados de nacionalidad brasileña, la presencia del cónsul de ese país y sus reuniones con los detenidos y funcionarios judiciales, Pischeda respondió que “si fuese así, estamos mal respecto de lo que es la administración de justicia y habría una una justicia para pobres y otra para ricos”.

Cabe recordar que Felipe Macedo de Souza, Marcos Silva Juniors, Laercio De Macedo y Luis De Macedo detenidos por estar sospechados de encubrir el homicidio fueron beneficiados con la libertad pero quedarán supeditados en la causa. Estaban detenidos en la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano.

En tanto continuará preso Wenderson de Souza, de 22 años, quien era el novio de la víctima.

En su declaración afirmó que estaba manteniendo relaciones sexuales con la menor y en un momento se descompensó y falleció. También está involucrada en la causa Ana Carolina De Jesús Santana, quien fue excarcelada hace tiempo. La mujer alquilaba la habitación en la que Irina fue hallada sin vida.