Por quinta vez en el año hubo destrozos en el Colegio Favaloro

Por quinta vez en lo que va de este año, personas aún no identificadas ingresaron al Colegio Secundario “René Favaloro” del barrio Doctor Montaña, causaron destrozos y robaron documentación. Desde la institución insistirán con la implementación de una garita policial en la cuadra, mientras van aportando soluciones con fondos de la cooperadora.

Como viene siendo costumbre en los últimos años, el Colegio Favaloro fue blanco nuevamente ayer de la inseguridad. Personas todavía sin identificar forzaron una de las puertas e ingresaron al edificio, causaron destrozos en armarios y robaron documentación. Según comentaron desde el establecimiento, se trata de la quinta vez en el año que ocurre un hecho similar.

“Es una realidad latente con la que convivimos desde hace mucho tiempo”, manifestó a El Litoral el vicerrector de la escuela, Eduardo Barrios. “Es una constante porque nunca tuvimos sereno o portero, antes pasaba que entraban al colegio en los días feriados o fines de semana largos, pero ahora también es en días con actividad”, agregó.

Si bien en esta última oportunidad no hubo robos, el temor está en que en la institución cuentan con computadoras de valor y también con los legajos de los estudiantes. “Los daños materiales no fueron muchos, pero se perdió documentación de los alumnos, que deberán renovarlas”, señaló Barrios.

El directivo informó que hicieron la denuncia del caso a la Policía y que también se la elevará al supervisor, para que la reciba al Ministerio de Educación. Son varios los comunicados que llegaron a la cartera educativa respecto a la inseguridad en el Colegio Favaloro, pero las únicas medidas adoptadas para paliarla provinieron hasta ahora de su propia comunidad.

“Todo lo que podamos implementar para mejorar la seguridad lo costeamos entre todos, sobre todo el arreglo o la instalación de rejas o portones”, contó Barrios, y añadió que “también estamos pagando unas alarmas que compramos con fondos propios, de la cooperadora y de aportes de docentes y tutores”.

En este sentido, las autoridades del establecimiento tendrán hoy una reunión con la jefatura de Policía para insistir con el pedido de que se construya una garita en la cuadra de la institución. “El año pasado presentamos una nota para que se haga una garita, que nos beneficiaría a nosotros y a la escuela primaria”, cerró.