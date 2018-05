Portugal: Lorhman y Maidana se declaran culpables por robo para evitar extradición

El Tribunal de Loures, Portugal, cumplido el plazo, dispuso abrir el juicio a Rodolfo “Ruso” Lorhman (53) y Horacio “Potrillo” Maidana (57) por delitos contra entidades bancarias. Lo que llamó la atención en esa primera audiencia es que ambos se declararon culpables, y aseguran que su estrategia judicial es quedarse en Europa el mayor tiempo posible.

A como dé lugar quieren evitar la extradición a la Argentina, donde deben enfrentar otras causas, entre ellas, la más resonante: el secuestro y desaparición de Christian Schaerer ocurrido en septiembre de 2003 en Corrientes.

El entrerriano Rodolfo “El Ruso” Lorhman se declaró culpable del delito de robo a un banco en Portugal, para de esta forma evitar ser extraditado a la Argentina.

Según afirmó, teme que de regresar al país atenten contra su vida.

Junto a Lorhman es juzgado el correntino Horacio Maidana, quien si bien no declaró, a través de su abogado tomó medidas similares a las de Lorhman.

Ambos están detenidos en la cárcel de alta seguridad de Monsanto en Lisboa.

El “Ruso”, uno de los hombres más buscados por las autoridades argentinas, confesó en la primera audiencia del debate, ante el Tribunal portugués de Loures, uno de los cuatro asaltos a bancos por los que comenzó a ser juzgado, admitiendo ser condenado y así retrasar la extradición.

Maidana, por su parte, también se negó a la solicitud de extradición de Argentina, explicando que una vez que esto suceda, no va a tener una “larga vida” en su país, ya que teme ser asesinado. Por eso asumió que, cuanto más elevada sea la pena que le den, “mejor”.

Así, asumió la participación en uno de los cuatro asaltos, pero rechazó hablar de detalles, ni siquiera tras la insistencia de los jueces.

El acusado se abstuvo de revelar en cuál de los asaltos participó y quién de los otros cuatro acusados estuvo involucrado en la preparación y ejecución del hecho, justificándose con no querer “traicionar a nadie”.

Es que según las leyes y acuerdos internacionales, la extradición a la Argentina sólo sucedería después de cumplir parte de la pena a la que sea condenado.

A su vez, Maidana negó la existencia de una asociación criminal, de un grupo organizado y jerarquizado para realizar asaltos a bancos. Según Maidana, eran acciones sin ningún tipo de planificación.

Otra persona

Un detalle que no pasó inadvertido es el hecho de que Maidana niegue ser argentino. En la audiencia de marzo, antes de posponer el debate para este lunes 7 de mayo, el Tribunal de Loures procedió a la identificación de los acusados. Pero Horacio Maidana afirmó no ser esa persona. Dijo llamarse Jairo Casanova, natural de Caracas, Venezuela, y no de Argentina.

Pese a todo, su identidad quedó debidamente acreditada. El comienzo del debate estuvo pactado para el lunes 12 de marzo pasado, pero la defensa de Maidana hizo un planteo. Cuestionó que su cliente recibió la notificación el jueves 8 de marzo, por lo que no se cumplió el plazo de 20 días antes del comienzo de la audiencia.

El Tribunal accedió a la presentación de la defensora y programó para el lunes 7 de mayo, a las 14, el inicio del juicio, que continuó ayer y seguirá hoy, el 10 y el 11 de este mes.

Lorhman y Maidana fueron detenidos en Aveiro en noviembre de 2016 junto a otros tres cuando pretendían asaltar un transporte de caudales.