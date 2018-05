Tras el aumento, Corrientes es la capital con el estacionamiento medido más caro del país

El estacionamiento medido registró el lunes una merma en la cantidad de vehículos en ciertas cuadras y malestar en los usuarios que consideran exagerada la nueva tarifa de $20 la hora. Lo cierto es que con este incremento del 100%, Corrientes es la ciudad capital con el sistema de aparcamiento arancelado más caro del país, incluso por encima de las urbes más grandes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Teniendo en cuenta los valores vigentes en el Nordeste, vale comparar con Resistencia, Chaco, donde la hora de estacionamiento en la zona céntrica es de $14, y de $18 para los vehículos que estén registrados en otro distrito.

En Posadas, Misiones, en tanto, estacionar el auto en la calle cuesta $12, mientras que en Formosa el valor de la hora es de $6, uno de los más bajos del país. Allí, rige además un sistema por el cual los que no tienen al día el impuesto de “utilización de la vía pública” deben abonar $12, siendo igual más bajo que el de Corrientes.

Tomando como referencia otras capitales argentinas, en Paraná, Entre Ríos, el costo es de $8, mientras que Santa Fe tiene un mecanismo diferencial a través del cual se paga $4 la primera hora, la segunda $8 y la tercera $24. En Capital Federal, la tarifa fue ajustada y pasó de $8 a $10.

Fraccionamiento

Además de tener el valor más alto en esta categoría, Corrientes es una de las pocas ciudades del país en que la hora no se puede fraccionar. Es decir, con el sistema actual, si el conductor dejó su auto 61 minutos, deberá pagar el valor de horas que, en valores actuales representa $40. Vale aclarar que el excedente de tiempo puede ser utilizado en otra cuadra, aunque de corrido y no se utiliza otro día.

En otros distritos, a decir verdad en la mayoría de las capitales, el pago es fraccionado de a media hora y en algunos, el usuario abona estrictamente el tiempo que utilizó el lugar para estacionar.

Es así que en Paraná, se puede pagar 30 minutos por un precio de $4. En Formosa, en tanto, el mecanismo funciona minuto a minuto, por lo que el servicio tiene un costo variable, dependiendo directamente del tiempo exacto que haya permanecido parado el auto en una cuadra determinada de la ciudad.

Otra metodología es la que se implementa en Posadas. Allí, se fracciona a partir de la segunda hora de estacionamiento, por lo que se puede abonar $3 por cada 15 minutos utilizados. Por su parte, Resistencia tiene un sistema de zonificación, al igual que otros distritos nacionales. Es así que en el denominado “macrocentro”, que son las calles céntricas no tan transitadas, la tarifa no es de $14 sino de $8,50.

Esta es otra de las diferencias sustanciales, ya que en Corrientes el valor está unificado, sin importar a qué distancia se encuentra la cuadra del microcentro.

Cocheras

A pesar de la suba a $20 del estacionamiento medido, desde las cocheras privadas de la ciudad señalaron que no tienen previsto un incremento, ya que temen que la demanda baje sustancialmente. Los valores en este tipo de estacionamientos varían según el tipo de vehículo y pueden ir desde los $40 hasta los $50 la hora, aunque cuentan con promociones mensuales especiales para clientes habituales.