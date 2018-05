La jueza Godoy Prats defendió el fallo del caso Zalazar con críticas al armado de la causa

El pasado 26 de abril el TOP N°1 absolvió a Raúl Escalante del crimen de Tamara Zalazar por insuficiencia probatoria. Familiares de la joven provocaron incidentes y las críticas al cuerpo no se hicieron esperar.

Ayer el Tribunal entregó a las partes los fundamentos de la decisión que tomaron. Pero la jueza Cynthia Godoy Prats fue más allá y a través de un artículo en el sitio delPoder Judicial de Corrientesrepartió responsabilidades y defendió su decisión.

“Un Juez jamás puede condenar ante una duda razonable que surja de la propia causa. Una condena se dicta en base a pruebas y no a indicios, cuando estos no son unívocos, o al menos serios, graves, precisos y concordantes”, manifiesta. “No se condena con indicios sino son unívocos o concordantes, sino con pruebas. Y aquí había dudas razonables respecto de la autoría del hecho (...) pero no hubo más pruebas de que él la haya matado”, explica en otro pasaje.

Godoy Prats aprovechó el espacio para repartir responsabilidades: "las pericias realizadas en el vehículo evidenciaron la presencia de pelo que no se peritó, y de un cable, un cordón de zapatillas y una mancha que no eran compatibles con evidencia biológica alguna. No se peritó short ni ropa interior masculina, ni otros elementos hallados en el baúl, como herramientas de albañilería". "Cuando los peritos de la UDT UFIE del Poder Judicial concurrieron a recabar más pruebas, como luminol no lo pudieron hacer porque el auto estaba cerrado y no se dispuso su apertura, al menos con cerrajeros", agregó.

Explicó además que " No tenemos el lazo o cinto con el que la mataron; y además se llevaron y no peritaron objetos encontrados en esa escena (como una bolsa, una botella de gaseosa, un anillo). Alguien manipuló el teléfono de la víctima que no fue hallado, porque en el mismo momento en que el forense de la policía la examinaba en la ruta y a la tarde mientras se hacía la autopsia su número hacía llamadas salientes a números que no investigaron si tenían conexión con el imputado, ni siquiera a dónde estaba radicada la antena que dado lo que dijeron las Empresas, eso sí podían tener registrado".

"Si Escalante mintió sobre haberla dejado en el Paraje 89, ¿quien refutó eso desde diciembre a hoy cuando empezó el debate? ¿Quien pidió investigar esa zona? ¿Quién averiguó si alguien cumplía años y dio una fiesta? Desde el TOP no podemos de oficio pedir nada porque nosotros no investigamos. A nosotros nos tienen que demostrar la culpabilidad o no del imputado", aseveró la magistrada.